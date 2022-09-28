爬壽山小心！山友誤闖軍事管制區 憲兵登門才知道闖禍

高雄壽山1131公頃屬於軍事管制區，其中山友口耳相傳的「三角點」秘境，也位於軍管區內，有網友今年3月闖入，被憲兵隊網路巡邏時發現，日前高雄憲兵隊親自登門送到案通知書，將闖入山友朝違反要塞堡壘法偵辦。貼文在臉書社團「登山通報站」引起熱議，有網友稱「都設警告牌了還闖入」、「明知故犯是該罰款」、「軍方真的會抓，不要不信邪」。

壽山有一半屬於軍事管制區，許多山徑軍方都有設蛇籠、警告牌，但仍不時傳出山友誤闖。記者張議晨／攝影

壽山海拔約356公尺，屬珊瑚礁岩地形，日據時期曾是日軍要塞，戰後國軍接管，山中留下不少軍事遺址。珊瑚礁地形曲折，山中有不少岩壁、岩洞，近年多處祕境在網紅宣傳下爆紅，成為遊客到高雄尋幽攬勝熱門路線。

昨天有網友在「登山通報站」貼文，發出一張高雄憲兵隊的到案通知單，指山友移違反要塞堡壘法，被憲兵登門親送通知書。

網友稱，「九月初，山友接到自稱憲兵隊來電，山友以為是詐騙掛斷。不久，兩位穿便服年輕人按門鈴，接著又打來，說他們是憲兵隊，已經來到門口，要遞送通知書」、「原因是山友三月有去南壽山，經過多處皆是軍方管制區，遭軍方網路巡邏查獲，故以違反要塞堡壘法送辦」。

該網友還說，「筆錄時，山友幾位家人的出入境紀錄，也被軍方調查的一清二楚」、「前幾天查詢小百岳列表，發現多個網站還是把南柴山（壽山）列為小百岳之一，要撿小百岳的山友要當心」。

貼文一出在社團引起熱議，有網友留言稱壽山一半是軍事管制區，「闖入本來就可能吃刑責」、「正常路徑本來就不會闖入軍管區」、「擅闖就該罰」，還有網友貼心提醒，「小百岳認證在好漢亭，要認證不用創入管制區」，另有山友建議可以視情況調整軍管區範圍，讓壽山更親民。

根據要塞堡壘地帶法規定，非經要塞司令之許可，不論軍、警、人民不得出入，更不得測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上偵察事項。最重可面臨5年以下徒刑，即便「過失」誤闖，也有10月以下有期徒刑等候。

據了解，今年1月至4月，軍方已移送10件擅闖壽山軍事管制區的山友，有些人是將照片上傳至社群軟體，被軍方發現後移送，有些則是登山路途中迷路，尋求警消協助救援，脫困後因闖入軍區，被依規定移送高雄地檢署偵辦。