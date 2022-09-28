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「老同學」來電求助？好心婦人幫忙險被騙走百萬

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

假冒親友「猜猜我是誰」詐騙一度盛行無數民眾受害，老梗捲土重來，仍有許多民眾被騙，台南一名婦人接到久未聯絡的「老同學」來電稱急需周轉，到兆豐銀永康分行匯款5萬美金，還好行員機警直覺是詐騙攔阻，並立即報警阻止。警方上午到銀行頒感謝狀及獎勵金，向攔阻有功行員表達感謝。

永康分局偵查隊長陳勇志表示，這名婦人日前接獲自稱「老同學」來電，指因疫情影響生意，急需資金周轉，婦人想到「老同學」曾借錢幫自己度過難關，為還人情立即到銀行要匯款美金5萬元、約新台幣150萬給「老同學」，因匯款金額大、行員查看這個帳戶交易頻繁，主動詢問為何要匯款、一聽就覺得遭詐騙，立即通報永康派出所。

員警到場婦人表示跟「老同學」相識多年，也通過電話，應該不會聽錯聲音、認錯人，且「老同學」目前遇到困難急需用錢，自己很希望能幫助他。員警聽完後，告知婦人千萬不要幫錯人、還錯人情，因婦人所欲匯款帳戶，是「她不認識的人頭帳戶」，而非「老同學」本人帳戶，應該是遇到「猜猜我是誰」詐騙手法，最終在員警及行員勸說下放棄匯款離開。

永康分局長甘炎民、偵查隊長陳勇志及永康派出所長莊大成代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功行員們表達協助攔阻詐騙感謝之意，現場並針對當今各式詐騙手法實行「識詐」宣導，期待共建阻詐防護網，一同為守護民眾財產而努力。

警方呼籲民眾接獲陌生電話疑似假冒親友詐財、借貸，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信，尤其遇有藉故請求交付款項時，應撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
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「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
「老同學」來電求助要小心，好心婦人要幫忙險被騙走百萬。記者周宗禎／翻攝
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詐騙 疫情

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