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台中多名區長遭歹徒冒名群組借錢 中市刑大介入調查
台中市政府近日接獲有西區等地的11位區長Line被盜用，歹徒利用照片開設LINE帳號後，邀請里長請里長加入群組或向里長借款詐騙，民政局昨天提醒民眾，不要加入假帳號，以免受騙，台中市刑大表示，全案獲報後，已成立專案小組介入調查，提供防詐5原則，確保民眾不受騙上當。
民政局長吳世瑋說，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再私訊里長加入好友，詐騙借款，包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡區長受害，被冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組或向里長借款詐騙。
據了解，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必向本人求證，避免受騙上當。
台中市刑大經濟組長謝志遠說，全案已成立專案小組，並與台中市政府民政局指派的專責人員聯繫偵辦中，另外提供防詐5原則，確保遇到歹徒時，能夠不受騙上當。
謝志遠說，第一、不要亂加好友，如在LINE通訊軟體接獲不明好友邀約，應斷然拒絕加入；第二、先行求證，即使看到熟悉名字或照片邀約加好友，應再行用電話求證；第三、拒絕交付，僅透過LINE通訊軟體要求交付金錢、帳戶或個人資料，應斷然拒絕；第四、擅用科技，如遇有親友借錢或需要協助，應善用電話通訊軟體的視訊功能，如不敢視訊者，肯定是詐騙；第五、對外求助，避免遭詐騙最快方式就是求助警方，撥打110或165反詐騙專線，讓自己免於受害。
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