台中多名區長遭歹徒冒名群組借錢 中市刑大介入調查

台中市政府近日接獲有西區等地的11位區長Line被盜用，歹徒利用照片開設LINE帳號後，邀請里長請里長加入群組或向里長借款詐騙，民政局昨天提醒民眾，不要加入假帳號，以免受騙，台中市刑大表示，全案獲報後，已成立專案小組介入調查，提供防詐5原則，確保民眾不受騙上當。

民政局長吳世瑋說，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再私訊里長加入好友，詐騙借款，包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡區長受害，被冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組或向里長借款詐騙。

據了解，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必向本人求證，避免受騙上當。

台中市刑大經濟組長謝志遠說，全案已成立專案小組，並與台中市政府民政局指派的專責人員聯繫偵辦中，另外提供防詐5原則，確保遇到歹徒時，能夠不受騙上當。