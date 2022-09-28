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彰化男與友跑10多個停車場找無車 警只用2個線索就找到

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，但卻忘記自己停車的停車場，蔡與友人跑了附近10多個停車場，從中區找到東區，但仍一無所獲，無計可施之下，只好報警求助，警方根據兩個線索「離朋友家10分鐘」、「小巷內停車場」的兩個線索，順利在大勇街巷內停車場找到車，也讓蔡直呼「神奇」。

彰化縣蔡姓男子（61歲）在23日到台中車站附近訪友，將車停在友人住處附近的停車場，事隔2小時後，蔡要取車時發現，忘記自己將廂型車停在何處，蔡由朋友騎著機車，從中區一路找到東區，跑了朋友家附近10多個停車場，仍然找不到自己的愛車，最後只能報請警方幫忙。

第三警分局立德所巡佐温智輝、警員劉帥宏獲報後，根據蔡男提供的線索「離朋友家走路10分鐘」、「小巷子裡面的停車場」，兵分兩路，一人調閱路口監視器縮小協尋範圍，一人根據線索，土法煉鋼頂著烈日地毯式搜索轄內的停車場。

花了一個多小時的時間，警方終於在大勇街的巷弄內停車場，找到蔡男的廂型車，蔡看到愛車出現，又驚又喜，也直誇警方「厲害、神奇」，頻頻致謝。

第三警分局提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，建議可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置、周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供
彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供
彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供
彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供
彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供
彰化縣蔡姓男子在上周到台中訪友，卻忘記廂型車停放的停車場，警方根據2個線索，協助蔡找到愛車。圖／第三警分局提供

停車場

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