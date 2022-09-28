國道3號竹崎鄉路段火燒車 消防局提供自救保命方法

國道三號嘉義縣竹崎鄉南向284.5公里外側路路段，上午7點41分發生火燒車意外，車輛停放路肩，烈焰衝天，冒出濃濃黑煙，所幸駕駛及時逃生，消防局獲報出動消防人車撲滅火勢，上班時間，未造成交通阻塞，事故原因國道警察調查處理中。

國道警方說，1輛轎車停在國道3號南向284.5公里外側路肩處起火燃燒，立即派遣巡邏車至現場處理，在後方警戒，通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及嘉縣消防局協助處理，火勢在上午7點51分撲滅，8點7分排除。

車上僅駕駛1人，無受傷，駕駛人表示，車子失去動力將車停路肩，疑引擎故障起火，確切起火發生原因將由消防局調查釐清。警方呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，維護自身及其他用路人行車安全。

天熱，火燒車意外頻傳，遇火燒車時該怎麼做？如何自救？消防局說，火燒車原因大致分機械零件因素及人為因素，機械零件因素，包括引擎過熱、馬達故障、不當改裝、零件老舊等；人為因素有事故意外、車內放易燃物等。