影／車上國道突然起火 駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架

國道3號南向284.5公里外側路肩上午一輛轎車突然起火，駕駛人及時離開車輛沒有受傷但是整輛車燒到只剩骨架；車主告訴警方車開到一半突然間失去動力，接著就起火。有路過民眾將行車記錄器畫面Po上網路，引發關注。

車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝

國道八隊表示，大隊勤指中心於7點25分接獲通報，有車輛停在國道3號南向284.5公里外側路肩處起火燃燒，立即派遣巡邏車至現場警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及消防車協助處理，火勢於7時51分撲滅，現場8時7分排除。