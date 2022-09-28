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影／車上國道突然起火 駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道3號南向284.5公里外側路肩上午一輛轎車突然起火，駕駛人及時離開車輛沒有受傷但是整輛車燒到只剩骨架；車主告訴警方車開到一半突然間失去動力，接著就起火。有路過民眾將行車記錄器畫面Po上網路，引發關注。

車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝
車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝

國道八隊表示，大隊勤指中心於7點25分接獲通報，有車輛停在國道3號南向284.5公里外側路肩處起火燃燒，立即派遣巡邏車至現場警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及消防車協助處理，火勢於7時51分撲滅，現場8時7分排除。

國道八隊表示，經駕駛人稱該車因失去動力而將車輛停於路肩，疑似引擎故障起火，確切起火發生原因將由消防單位調查釐清。呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，以維護自身及其他用路人行車安全。

車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝
車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝
車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝
車上國道突然起火，駕駛及時逃離車被燒毀剩骨架。記者周宗禎／翻攝

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