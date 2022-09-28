快訊

國安基金不救？台股何時回溫可抄底 專家曝「三個數據」

如何避免吃進農藥殘留蔬果？譚敦慈授唯一辦法：台灣10大乾淨蔬菜一次看

老三轉向大哥…長榮弟弟派同盟瓦解 引爆點是星宇航空

網友慫恿投資彩券 輕熟女險被騙1萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲陳姓女子透過網友介紹，投資彩券線上博弈可賺大錢，對方提供指定銀行帳號，要求她匯入1萬元做為籌碼，她昨天到台南市中西區某銀行要匯款，行員發現她要投資假博弈網頁與網站上搜尋官網不同，通知警方到場後，拆穿這是假投資網站，陳女驚覺受騙，取消匯款。

陳姓女子透過網友介紹要投資台灣彩券線上博弈，對方提供一組銀行帳號，要求她以1萬元做為籌碼，昨天接獲對方所傳送訊息，內容為投資台灣彩券銀行假博弈網頁 「https://cbw813.com」連結。

陳女聽信對方指示，點擊連結網址，但需先至銀行匯款儲值1萬元，陳女昨天中午12點多到銀行臨櫃匯款時，銀行行員等人察覺有異關懷提問，發現陳女其投資台灣彩券銀行假博弈網頁 (https://cbw813.com)與網站上搜尋官網有所不同，且帶有簡體字，警覺被騙報警法辦。

台南市警二分局海安派出所員警劉高明、宋冠勳，當場查證發現該簡訊連結中的網頁帶有簡體字，認為台灣彩券網站不可能會出現簡體字，這只是詐騙集團用假網頁來混淆、蒙騙民眾的方式，由此可知該網址連結並非官方的網站，海安所員警並告知陳女此為假網站真詐財的一貫手法，民眾如欲投資，應多方求證，不要透過網友提供的訊息或手機簡訊提供的連結。

警方說， 詐騙集團利用網路進行詐騙，偽造投資網址，並以亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機詐騙錢財或是騙取個資，民眾如遇有任何疑似詐騙問題，可撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，以免財物遭詐，得不償失。

台南市陳姓女子遭到電信投資詐騙，要到銀行匯1萬元，警員到場勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
台南市陳姓女子遭到電信投資詐騙，要到銀行匯1萬元，警員到場勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 彩券

延伸閱讀

選前掃蕩賭博地下匯兌 中市警截斷金流275億

影／妙齡女郎穿低胸面交賣存摺 直接被詐騙集團擄走

17歲少女淪寮國豬仔！逃跑失敗慘被當眾性侵 槍抵太陽穴逼賣淫

影／阻斷不法金流275億入賭盤 中警10天抓236人

相關新聞

番路鄉柿子產期登場 嘉義警啟動護柿專案

嘉義縣番路鄉有「國境之柿」美名，目前正值柿子盛產季，番路是國內牛心柿主要產區，中埔警分局為預防轄內柿子遭竊，即日起啟動護...

國道3號竹崎鄉路段火燒車 消防局提供自救保命方法

國道三號嘉義縣竹崎鄉南向284.5公里外側路路段，上午7點41分發生火燒車意外，車輛停放路肩，烈焰衝天，冒出濃濃黑煙，所...

國一北上基隆交流道翻車2輕傷未送醫 交通一度受阻

國道一號北上1.1公里八堵路段，基隆交流道口附近，今天上午7時50分一輛廂型車翻車，側翻在路中，消防人員獲報到場救援時，...

高雄機車騎士撞上左轉彎車 重傷昏迷急救中

高雄22歲葉姓男子昨天晚間10時26分許，騎車經過民族一路與大順二路口時，與對向準備左轉的轎車相撞，葉男倒地昏迷，轎車古...

睡夢中被驚醒！台南美髮店凌晨起火 延燒左右店家二三樓燒毁

台南市白河區中正路一家美髮造型店今天凌晨近1點左右起火，濃煙四起火勢猛烈，所幸消防隊員迅速到達及時協助屋內三人脫困；不過...

國道三號竹崎路段火燒車烈焰衝天 駕駛人跳車

國道三號北上嘉義縣竹崎鄉路段，上午7點41分發生火燒車意外，車輛停放路肩，烈焰衝天，冒出濃濃黑煙，所幸駕駛及時逃生，消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。