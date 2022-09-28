網友慫恿投資彩券 輕熟女險被騙1萬

30歲陳姓女子透過網友介紹，投資彩券線上博弈可賺大錢，對方提供指定銀行帳號，要求她匯入1萬元做為籌碼，她昨天到台南市中西區某銀行要匯款，行員發現她要投資假博弈網頁與網站上搜尋官網不同，通知警方到場後，拆穿這是假投資網站，陳女驚覺受騙，取消匯款。

陳姓女子透過網友介紹要投資台灣彩券線上博弈，對方提供一組銀行帳號，要求她以1萬元做為籌碼，昨天接獲對方所傳送訊息，內容為投資台灣彩券銀行假博弈網頁 「https://cbw813.com」連結。

陳女聽信對方指示，點擊連結網址，但需先至銀行匯款儲值1萬元，陳女昨天中午12點多到銀行臨櫃匯款時，銀行行員等人察覺有異關懷提問，發現陳女其投資台灣彩券銀行假博弈網頁 (https://cbw813.com)與網站上搜尋官網有所不同，且帶有簡體字，警覺被騙報警法辦。

台南市警二分局海安派出所員警劉高明、宋冠勳，當場查證發現該簡訊連結中的網頁帶有簡體字，認為台灣彩券網站不可能會出現簡體字，這只是詐騙集團用假網頁來混淆、蒙騙民眾的方式，由此可知該網址連結並非官方的網站，海安所員警並告知陳女此為假網站真詐財的一貫手法，民眾如欲投資，應多方求證，不要透過網友提供的訊息或手機簡訊提供的連結。