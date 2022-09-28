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高雄機車騎士撞上左轉彎車 重傷昏迷急救中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄22歲葉姓男子昨天晚間10時26分許，騎車經過民族一路與大順二路口時，與對向準備左轉的轎車相撞，葉男倒地昏迷，轎車古姓駕駛、徐姓乘客則受輕傷，葉目前仍在醫院急救，事發原因由交通大隊進一步釐清。

葉姓騎士撞上古男駕駛的轎車，倒地後昏迷，現仍在急救中。圖/讀者提供
葉姓騎士撞上古男駕駛的轎車，倒地後昏迷，現仍在急救中。圖/讀者提供

警方表示，葉男當時沿民族一路往北行駛，古男則沿民族一路往南行駛，行經大順路口時，古男準備左轉進入大順路，葉男當時見狀已煞車不及，連人帶車撞上。

警方獲報後到場，葉男受重傷昏迷，古男及車上徐姓友人也有受傷，均送醫治療，葉男、古男酒測值都為0，警方初步研判為古男未依號誌指示遵行，將開單舉發，詳細肇因還需由交通大隊進一步研析。

葉姓騎士撞上古男駕駛的轎車，倒地後昏迷，現仍在急救中。圖/讀者提供
葉姓騎士撞上古男駕駛的轎車，倒地後昏迷，現仍在急救中。圖/讀者提供

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