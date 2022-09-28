高雄機車騎士撞上左轉彎車 重傷昏迷急救中

高雄22歲葉姓男子昨天晚間10時26分許，騎車經過民族一路與大順二路口時，與對向準備左轉的轎車相撞，葉男倒地昏迷，轎車古姓駕駛、徐姓乘客則受輕傷，葉目前仍在醫院急救，事發原因由交通大隊進一步釐清。

葉姓騎士撞上古男駕駛的轎車，倒地後昏迷，現仍在急救中。圖/讀者提供

警方表示，葉男當時沿民族一路往北行駛，古男則沿民族一路往南行駛，行經大順路口時，古男準備左轉進入大順路，葉男當時見狀已煞車不及，連人帶車撞上。