睡夢中被驚醒！台南美髮店凌晨起火 延燒左右店家二三樓燒毁

台南市白河區中正路一家美髮造型店今天凌晨近1點左右起火，濃煙四起火勢猛烈，所幸消防隊員迅速到達及時協助屋內三人脫困；不過火勢波及相鄰的火鍋店、精品服飾店且一度傳出有人受困，圍觀民眾議論紛紛。消防員1小時後撲滅火勢、進入仔細搜索確認沒有人在火場，起火原因及財務損失待查。

附近民眾表示，睡覺睡到一半突然被巨大聲響吵醒，發現鄰居的房子冒出火舌，還有人在呼救，因為火很大，大家真的很怕出人命，還好消防隊距離不遠，不久消防員就到場打火救人。

台南市消防局表示，距離最近的白河消防分隊5分鐘就到場，10分鐘內就出水打火，協助民眾脫困；因為風助火勢延燒，但後續後壁、東山、新營等分隊支援車輛也很快到達，22車46人阻止火勢擴大蔓延。