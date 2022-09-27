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台中11區長line遭盜用 里長險遭騙30萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府近日接獲11位區長Line被盜用，包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡區長受害，被冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組或向里長借款詐騙。民政局長吳世瑋提醒民眾千萬不要加入假帳號，以免受騙。

吳世瑋說，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再私訊里長加入好友，詐騙借款。據了解，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必向本人求證，避免受騙上當。

新社區長林淑惠今早在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設Line的假帳號，傳給四名里長，詐騙說她陪長官視察，沒空講電話，請里長準備30萬元要給長官急用，里長不疑有他要去領。

冒用者立刻要求里長匯入指定帳戶，眼看里長要上鉤，更加碼要求里長匯款88萬元，還說長官離開後再來公所還給她。

所幸里長查覺有異，跟她通上電話才阻止騙局及匯款，林區長並痛批詐騙集團太惡質，事後已向轄區派出所報案，也呼籲民眾務必留意避免受騙。

豐原區長洪峰明說明，他的LINE大頭貼非本人照片，冒用者冒用他在公所網站上的照片作為Line大頭貼，四處傳訊給里長。其中一名女里長說，假區長問好，近期工作還順利嗎？她直覺用詞不像區長平日用語，區長會說「姐呷飽未？」大家都知道區長平日的說話語氣，便直接封鎖了。

南屯區長林秋萬表示，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，目的在取得信任後，再以其他理由要求匯款進行詐騙。他並表示不會用社群軟體討論重要公務，呼籲民眾切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

民政局說明，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設LINE假帳號情形，可立即向Line公司檢舉，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕進行檢舉，除檢舉可疑訊息與帳號外，也切勿點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心，留意可疑帳號並即時檢舉。

冒用新社區長林淑惠的Line行詐騙。圖／民政局提供
冒用新社區長林淑惠的Line行詐騙。圖／民政局提供

詐騙集團 LINE

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