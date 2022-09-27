台東小貨車疑失控衝落邊坡 駕駛傷重不治

台東縣潘姓男子今天上山採南瓜，傍晚駕駛小貨車回家時，在下坡路段疑似失控衝落邊坡，潘男被拋出車外，送醫不治。

53歲潘姓男子傍晚在太麻里鄉新興村山區採完南瓜開小貨車回家，經過下坡路段時，疑似車子失控一路衝了約400公尺後掉落邊坡，潘男被彈出車外，當場失去生命跡象，消防人員趕到現場將他送醫，仍宣告不治。

隨行女子告訴現場處理警消人員，今天採收南瓜後下山回家，一路上感覺煞車異常，聞到燒焦味，她要潘男停車檢查煞車，她先下車，潘男仍堅持要再測試煞車，結果車子在沒有煞車狀況下，一路往下衝。

警方調查，車子高速往下衝，撞斷民宅旁大樹，還波及3輛機車，在民宅門口聊天的民眾也被散落的南瓜擊中，造成一名73歲男子送醫治療；貨車駕駛因被拋出車外，傷重不治，詳細車禍原因警方還在調查中。