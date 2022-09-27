選前掃蕩賭博地下匯兌 中市警截斷金流275億
為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，台中市警察局執行掃蕩賭博專案，首波共查獲59件236人，並清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾新台幣275億元。
九合一選舉將於11月26日投票，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉及地下賭盤影響選情，同時防堵犯罪集團透過洗錢水房轉移不法所得，中市警局配合警政署於9月5日至15日執行首波選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」。
警方首波行動共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪59件236人，查扣不法金流現金1000多萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾275億元。
台中市刑警大隊偵查組長洪明強接受媒體採訪時表示，這次專案行動針對選舉賭盤及所依附的六合彩簽賭站、以合法掩護非法的主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目。
警方指出，其中第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓姓主嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司，並以合法公司掩護非法，警方分別於北區、南區及西屯區等現場查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達146億餘元。
此外，第一分局及第六分局分別破獲假借博弈協會名義從事賭博行為，例如以棋牌社為名對外招募會員，再以網路平台群組聯絡會員前去打麻將，並以時間計費收取費用，牟取不法獲利。
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