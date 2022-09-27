臨停遭貨車追撞 計程車衝人行道撞傷路人
一輛計程車昨天臨停新北市中和區路邊準備讓乘客下車，遭後方一輛小貨車追撞，計程車當場衝上人行道撞上路過行人曾姓男子，造成曾左腳、肋骨挫傷送醫；監視器畫面顯示，當時計程車宛如「飛車」般衝向路人，連員警看了都覺得好恐怖、太無辜。
警方昨天早上10點10分獲報中和區中正路5號車禍，趕抵發現曾姓男子（43歲）被撞傷，左腳、右肋骨擦挫傷，送醫救治。警方調閱監視器畫面，發現當時計程車臨停路邊，約10秒後，後面一輛小貨車追撞，間接波及路人。
小貨車駕駛簡姓男子（43歲）警詢時稱，當時看燈號將轉紅燈，想快速穿越，沒抓好距離才不慎擦撞；計程車駕駛明姓女子（46歲）直喊不知道發生什麼事，車輛就被撞上人行道，對傷者很抱歉。
路口監視器畫面可以看到小貨車確實搶快、闖燈號，擦撞計程車後波及曾男，曾見狀急忙閃避仍來不及。計程車上當時有3名乘客，所幸均沒有大礙。後續賠償責任待進一步釐清。
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