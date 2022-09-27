快訊

民視開鍘！取消周玉蔻《辣新聞》53新聞台聯播

台灣蝦皮確定裁員！「這些單位」遭裁撤 比照中國拿N+2走人

臨停遭貨車追撞 計程車衝人行道撞傷路人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

一輛計程車昨天臨停新北市中和區路邊準備讓乘客下車，遭後方一輛小貨車追撞，計程車當場衝上人行道撞上路過行人曾姓男子，造成曾左腳、肋骨挫傷送醫；監視器畫面顯示，當時計程車宛如「飛車」般衝向路人，連員警看了都覺得好恐怖、太無辜。

警方昨天早上10點10分獲報中和區中正路5號車禍，趕抵發現曾姓男子（43歲）被撞傷，左腳、右肋骨擦挫傷，送醫救治。警方調閱監視器畫面，發現當時計程車臨停路邊，約10秒後，後面一輛小貨車追撞，間接波及路人。

小貨車駕駛簡姓男子（43歲）警詢時稱，當時看燈號將轉紅燈，想快速穿越，沒抓好距離才不慎擦撞；計程車駕駛明姓女子（46歲）直喊不知道發生什麼事，車輛就被撞上人行道，對傷者很抱歉。

路口監視器畫面可以看到小貨車確實搶快、闖燈號，擦撞計程車後波及曾男，曾見狀急忙閃避仍來不及。計程車上當時有3名乘客，所幸均沒有大礙。後續賠償責任待進一步釐清。

計程車臨停路邊要讓乘客下車，卻被後方小貨車追撞，車尾嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝
計程車臨停路邊要讓乘客下車，卻被後方小貨車追撞，車尾嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛沒注意前方路況，撞擊前方臨停計程車，釀1人傷。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛沒注意前方路況，撞擊前方臨停計程車，釀1人傷。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛計程車昨天臨停路邊，遭後方小貨車追撞，衝上人行道後波及一名路人。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛計程車昨天臨停路邊，遭後方小貨車追撞，衝上人行道後波及一名路人。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛計程車昨天臨停路邊，遭後方小貨車追撞，衝上人行道後波及一名路人。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛計程車昨天臨停路邊，遭後方小貨車追撞，衝上人行道後波及一名路人。記者翁至成／翻攝
小貨車上載滿床墊，送貨途中發生車禍。記者翁至成／翻攝
小貨車上載滿床墊，送貨途中發生車禍。記者翁至成／翻攝

計程車 人行道 監視器

延伸閱讀

苗栗後火站新設人行道違停跟著來 警方1周開單近百張

中市議員施志昌爭取 光田醫院候車亭完工

影／驚險追撞畫面曝光！貨櫃車側翻 擦出大量火花

駭人畫面！計程車載客下山彷彿「蓄意殺人」 騎士被撞雙腳朝天

相關新聞

台中大火11人死傷慘劇 女房東、縱火房客均延長羈押2月

台中市興中街7樓住宅3月6日大火釀6死慘劇，因鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房東下通牒搬家而氣憤縱火，莊則堆積巨量雜...

別亂比！騎士不滿小黃換車道 超車比中指公然侮辱遭訴

王姓男子騎乘機車行經台北市士林區文林路，因一輛計程車變換車道影響行車路線，遂超車比中指，計程車司機據相關行車記錄器畫面報...

91歲老翁離家10公里路倒 靠警當人肉GPS引導救護員送醫

屏東一名91歲汪姓老翁，一大早跟家人說要到佛光山禮佛，詎料竟在九如鄉一處堤防旁的香蕉園摔倒。事故發生地點很偏僻，距老翁住...

她亂塗鴉憂成社區隱憂 中市啟動優化居家精神醫療

一名中年女子常拿奇異筆在社區牆面上亂塗鴉、留下謾罵、語無倫次的文字，造成社區隱憂，台中市衛生局說，今年2月經市府協助送醫...

自動巡航恍神？國一北上斗南段撞工程防撞車 車頭全毀

國道一號斗南路段今早發生工程防撞車追撞事故，有1輛轎車因變換車道不慎，擦撞到工程防撞車，隨後又有1輛豐田休旅車，疑因開啟...

號誌轉紅燈硬要過！汽車擦撞機車前沿 72歲騎士全身傷

吳姓男子今凌晨駕駛汽車，見號誌轉紅仍直行穿越路口，車身擦撞橫向機車，致騎士身受擦挫傷，幸無大礙，雖雙方當場和解，但吳男闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。