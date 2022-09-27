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91歲老翁離家10公里路倒 靠警當人肉GPS引導救護員送醫
屏東一名91歲汪姓老翁，一大早跟家人說要到佛光山禮佛，詎料竟在九如鄉一處堤防旁的香蕉園摔倒。事故發生地點很偏僻，距老翁住處已有10公里遠，幸好里港警分局勤務指揮中心巡佐藍文宗、警員許勝幃正好經過發現，緊急救護送醫才無大礙。
藍文宗說，他們是執行解送人犯勤務返程發現老翁，見其一人癱倒在九如鄉玉水村堤防路邊的一處香蕉園旁，當地非常偏僻，外地人幾乎不會經過，因為許勝幃曾在九如分駐所任職，他們選走捷徑才發現。
老翁被發現時神情恍惚，似已被嚇傻，連要去哪都搞不清楚。警方循線找到老翁兒子，才知其一早出門準備到佛光山禮佛，不知何故在堤防旁摔車。但隨後通報消防救護又險些卡關，因當地無路名，鮮有人車經過，救護員也不知如何趕往，最後靠許勝幃當「人肉GPS」才順利趕抵送老翁就醫。
里港警分局長鄭頴聰提醒民眾，家中若有容易走失的親屬，務必要配戴防走失手鍊，或在衣服內側繡上姓名聯絡方式，特別是像汪老先生如此高齡的長輩，更要小心，萬一外出期間摔倒，又未及時發現，後果不堪想像。
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