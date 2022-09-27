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她亂塗鴉憂成社區隱憂 中市啟動優化居家精神醫療
一名中年女子常拿奇異筆在社區牆面上亂塗鴉、留下謾罵、語無倫次的文字，造成社區隱憂，台中市衛生局說，今年2月經市府協助送醫治療，出院後由衛生所、衛生局關懷訪視員追蹤發現，這名女子仍有被害妄想，考量她獨居、家屬多次未聯繫上，經與社區管理員、里長討論後，若仍持續出現社區滋擾行為將再次啟動護送就醫、協助治療。
衛生局說明，台中市衛生局針對社區內高風險精神疾病人，提供精神科居家醫療評估、照顧優化計畫及主動式社區照護，積極介入治療及追蹤，引導病人規律就醫。優化居家精神醫療可協助家屬處理緊急或突發狀況，減少家人照護壓力，並整合醫療及公衛資源，提升高風險精神病人離院後的社區照護品質、擴展追蹤量能，強化送醫守護功能。
衛生局長曾梓展呼籲，社區精神病人多屬弱勢族群，若未規則就醫服藥恐造成家人或鄰里間的困擾，衛生局透過完善的送醫流程，提供專業醫療線上諮詢，若民眾發現社區有罹患精神疾病或疑似精神疾病人，並出現傷害他人或自傷的事件，可由民眾或家屬通知警察、消防或衛生單位，依照「精神衛生法」第32條協助送醫，有效解決民眾社區滋擾案件危機。
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