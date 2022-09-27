自動巡航恍神？國一北上斗南段撞工程防撞車 車頭全毀

國道一號斗南路段今早發生工程防撞車追撞事故，有1輛轎車因變換車道不慎，擦撞到工程防撞車，隨後又有1輛豐田休旅車，疑因開啟自動駕駛、駕駛未注意前方路況反應不及，猛力衝撞工程防撞車，致車頭全毀、零件碎片四散，駕駛酒測值均為零，無人受傷。

斗南分隊分隊長陳禎宗表示，40歲陳男駕駛轎車在今早8點25分，行經國道1號北向238.4公里，疑似變換車道不當，擦撞執行內側車道中央分隔帶修剪花木的緩撞車；隨後37歲胡男駕駛白色休旅車，猛力衝撞工程防撞車，經初步調查疑因胡男開啟自動駕駛輔助系統、未注意前方路況而肇事。