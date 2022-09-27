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自動巡航恍神？國一北上斗南段撞工程防撞車 車頭全毀

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

國道一號斗南路段今早發生工程防撞車追撞事故，有1輛轎車因變換車道不慎，擦撞到工程防撞車，隨後又有1輛豐田休旅車，疑因開啟自動駕駛、駕駛未注意前方路況反應不及，猛力衝撞工程防撞車，致車頭全毀、零件碎片四散，駕駛酒測值均為零，無人受傷。

斗南分隊分隊長陳禎宗表示，40歲陳男駕駛轎車在今早8點25分，行經國道1號北向238.4公里，疑似變換車道不當，擦撞執行內側車道中央分隔帶修剪花木的緩撞車；隨後37歲胡男駕駛白色休旅車，猛力衝撞工程防撞車，經初步調查疑因胡男開啟自動駕駛輔助系統、未注意前方路況而肇事。

國道公路警察局表示，未注意車前狀態是國道十大肇因第2位，國道轄線去年因未注意車前狀態肇事共6301件，請用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，若有開啟自動巡航系統及緊急煞車等輔助系統，仍應注意前方車況，必要時主動操控車輛，確保他人與自身用路安全。

37歲胡男開啟自動駕駛、未注意車前路況，今早猛力撞擊工程防撞車致車頭全毀。圖／國道公路警察局提供
37歲胡男開啟自動駕駛、未注意車前路況，今早猛力撞擊工程防撞車致車頭全毀。圖／國道公路警察局提供
37歲胡男開啟自動駕駛、未注意車前路況，今早猛力撞擊工程防撞車致車頭全毀。圖／國道公路警察局提供
37歲胡男開啟自動駕駛、未注意車前路況，今早猛力撞擊工程防撞車致車頭全毀。圖／國道公路警察局提供

國道 車道 休旅車

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