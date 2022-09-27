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影／樹林男騎士不禮讓硬闖撞少女 後果出爐
新北市樹林區彭姓騎士，昨天傍晚下班時間，騎車經過保安街一段與大安路口，疑未禮讓行人通行直接衝撞，導致一名江姓少女被撞肢體多處擦挫傷，緊急協送醫急救，所幸沒有大礙。彭姓騎士沒有酒駕，事故原因待查。警方針對彭男駕車未禮讓行人部分，依道交條例開處3千6百元以下罰鍰。
據了解，彭姓騎士（22歲），昨天（26日）傍晚近5時許，騎車沿著保安街一段往迴龍方向直行，途中澎男騎經保安街一段與大安路口，因號誌燈由綠轉紅，他疾駛而過，卻未注意到斑馬線上有行人通行，直接衝撞一名江姓少女（16歲），導致少女滑摔倒地。
警消獲報迅速派員趕抵，經檢視江姓少女肢體多處擦挫傷、生命徵象穩定，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警方對肇事彭男酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
針對彭男駕車未禮讓行人通行部分，警方依「道路交通管理處罰條例」第48條2項汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，開處1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。
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