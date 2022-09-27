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號誌轉紅燈硬要過！汽車擦撞機車前沿 72歲騎士全身傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子今凌晨駕駛汽車，見號誌轉紅仍直行穿越路口，車身擦撞橫向機車，致騎士身受擦挫傷，幸無大礙，雖雙方當場和解，但吳男闖紅燈情事恐遭罰。

警方調查，44歲吳男凌晨1時許駕駛汽車沿台北市新生北路北往南方向行駛，經長安東路口，見號誌由綠轉紅，仍執意搶過。

72歲連姓男子騎乘機車見綠燈便直行，未料吳男車輛從前方駛過，連男閃避不及，機車車頭擦撞吳男車輛右側車身，當場摔倒在地，全身多處擦挫傷。

警方表示，獲報派員到場介入時，吳男、連男已在現場達成和解，但經交通事故鑑定，若吳男闖紅燈查證屬實，仍違反道路交通管理處罰條例第53條，將處1800至5400元罰鍰。

警方提醒，民眾駕車務必遵守號誌指示，紅燈停、綠燈行，無論駕車、騎車，行經路口遇號誌轉紅，務必停車等候，勿強行通過，避免釀成事故，衍生民事、刑事責任。

吳男汽車右側車身被撞凹。記者李隆揆／翻攝
吳男汽車右側車身被撞凹。記者李隆揆／翻攝
連男騎車擦撞吳男汽車，摔倒在地。記者李隆揆／翻攝
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北市

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