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父離家多日未歸母臨盆 北巿警聯手社會局安置3幼童
台北市何姓男子與妻子邱姓女子育有3名幼女，但日前何男離家後就不知音訊，邱女又懷有第四胎到院，家中3名幼女無人照顧，通報北市社會局與警方一同到住處查看，發現3名幼女衣不蔽體，身上僅穿著尿布，緊急啟動保護安置。
據了解，27歲的何男與24歲的邱女結婚後，育有2歲、4歲、5歲3名幼女，因何男工作不穩定，日前離家後就未回家，沒有了音訊；恰好，無業在家的邱女因正逢第四胎，將到醫院生產，她無奈之下只好通報社會局家防中心，盼望家防中心協助照顧。
社會局家防中心社工與萬華警分局龍山派出所前往萬華區何男、邱女住家，發現一家五口住在狹小的公寓式套房內，屋內的3名幼童僅穿著尿布，身上還有多處髒污，疑似多日疏於照護。
警方立即將3名幼童帶回派出所暫時照顧，並由家防中心進行保護安置。
萬華分局表示，這個案件是北市政府社會局家庭支持服務方案對象，萬華分局家防官及員警於該少婦生產前即與社會局密切合作，持續關注該案、積極查訪、時刻掌握動態，才能在少婦急產第一時間無縫接軌協助家庭及時照護，發揮社會支持功能。
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