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遇右轉聯結車煞不住 騎士連人帶車直撞妻慘卡輪下

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一名機車騎士今天下午近1時許，載妻經過文化北路一段與八德路口，不巧，碰到一輛要右轉駛入國一匝道的同向聯結車，他因煞車不及人車滑撞連結車底，導致騎士妻子左大腿壓困輪下。警消獲報趕抵協助脫困送醫急救，所幸騎士與妻沒有生命危險，肇事沒有酒駕，事故原因待調查釐清。

據了解，新北市林口區一名黃姓騎士（70歲），今天下午12時50分左右，騎車載著連姓妻子（59歲）沿著林口區文化北路一段往龜山方向，途中騎經文化北路一段與八德路口，疑未注意前方同行方向，一輛由劉姓（42歲）男子所駕駛聯結車正右轉駛入國一匝道，黃姓騎士煞車不及連人帶車滑摔到聯結車底。

導致黃男妻子連婦，左大腳壓困在聯結車右前車輪底下。警消獲報迅速派員趕抵，利用搜救器材協助連婦脫困，經檢視黃男肢體多處擦挫傷、意識清楚、生命徵象穩定；其妻連婦左大腿骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，皆無生命危險。由於肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午近1時許，新北市林口區文化北路一段與八德路口發生車禍，機車後座乘客左大腿被壓困輪下，警消救出沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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