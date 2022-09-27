苗栗後火站新設人行道違停跟著來 警方1周開單近百張

苗栗縣政府在苗栗後火車站英才路、正發路施工新設人行道，機車跟著停上來，苗栗警方不斷接獲檢舉要求「還道於民」，最近1周開出93張違規停車逕行舉發單，並提醒民眾遵守，不要讓荷包失血。

縣政府近年來大力推動人本交通工程，其中，營建署核定近9000萬元經費，施工英才路、正發路等5處行人路廊，預定明年1月完工，目前部分路段已先行完工，但一些民眾發現，違停跟著人行道來了，大失行人路廊的美意。

苗栗市巫姓市民等人指出，苗栗後火車站一帶鄰近夜市，加上搭乘火車民眾，停放機車需求性相當高，期待新設人行道可以清出空間還路於民，但機車違停，還有住、店家車子停放騎樓進出，影響通行及安全之虞。

苗栗分局指出，警方最近1周，經常接獲檢舉，英才路、正發路一帶人行道違規停車，統計9月20日至26日，已經開出逕行舉發單93張，道路交通管理處罰條例規定，可處300元至600元罰鍰。

縣政府工務處表示，全縣近3年投入逾10億元經費，推動人本交通工程，打造友善行人環境，人行道在路口角隅局部，考量老人或輪椅族通行，與道路間會設計比較平順，但也因此機車違規停上人行道。