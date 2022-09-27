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台中七旬翁罹病要截肢 不願連累家人躲天橋下24天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬王姓老翁罹患糖尿病要截肢，因不願龐大醫藥費及後續費用連累家人，上月底不告而別，事隔24天後，第五警分局警員陳嘉欣在太原2號橋墩下尋獲王翁，也將王帶返派出所，王女兒看到父親後，哭著直說「還以為看不到你了」。

第五警分局北屯所警員陳嘉欣知道轄內有民眾報案，王姓老翁（75歲）在上月30日離家後，一直沒有回家，家屬告知，王翁罹患糖尿病等慢性疾病，如果沒有定期服藥的話，可能會有生命危險，陳得知後，勤務中都會不時主動前往轄內可能宮廟、公園場所探尋，22日在太原2號橋墩下堤防，發現一名老翁特徵符合，前往確認就是王翁。

王翁向警表示，自己罹患糖尿病等慢性疾病，「每天都要吃很多藥，不會好的病」，後來到醫院檢查後，恐面臨截肢手術，不願龐大醫藥費連累家人，才萌生「不如歸去」的念頭。

警員不斷向王翁勸說，有問題要跟家人多商量，一定有解決辦法，王翁在警勸說下，同意一同返回派出所，王翁女兒接獲通知後到所，看到父親也哭著直說「還以為看不到你了」。

第五警分局長林沐弘說，對於同仁能積極協尋失蹤人口，表示嘉許，提醒民眾，家中高齡長者照顧失智者時間過長有需喘息服務，政府有長照十年計畫2.0等政策可多加詢問及利用。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市七旬王姓老翁在上月底不告而別，在失聯24天後被警員尋獲。圖／第五警分局提供
台中市七旬王姓老翁在上月底不告而別，在失聯24天後被警員尋獲。圖／第五警分局提供
台中市七旬王姓老翁在上月底不告而別，在失聯24天後被警員尋獲。圖／第五警分局提供
台中市七旬王姓老翁在上月底不告而別，在失聯24天後被警員尋獲。圖／第五警分局提供

糖尿病

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