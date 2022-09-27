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租屋前「先付訂金優先看房」誘人 匯款後才驚覺受騙

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名23歲的吳小姐在臉書租屋社團上，看到一則刊登租屋貼文，位在中壢鬧區的3房2廳2衛且含車位的房子，月租僅1萬6千元，讓她相當心動，與對方約時間看房，不過對方卻以前面排很多人，若想優先看房可先付訂金，吳女急於找房便匯款3萬2千元給對方，之後不但沒看到房還發現招租貼文仍在，最後報警才知慘遭詐騙，警方將作後續偵辦。

吳女在臉書社團看到招租房屋，照片屋況良好，加上期租約也快到期，因此和對方加通訊軟體好友詢問屋況及預約看房，但對方即以詐騙話術稱「前面有很多人在排隊看屋，若先付訂金則可優先看房」，並告知原本有衛排在第3衛看房的租客，想先付訂金成為第1位看房人，讓吳小姐思考後決定先付3萬2千元給對方，提前看房。

不過錢匯出去後，吳女遲遲等不到對方帶她看房，且招租的貼文仍持續在社團中未下架，才讓吳女驚覺可能遭到詐騙，吳女向165反詐騙系統報案，由中壢警分局中福派出所依規定受理並做後續偵辦。

警方表示，假如看到價格明顯低於行情，又有精美裝潢的房子，千萬不要單方面聯絡房東或仲介後就急於匯款，建議還是與出租人見面查證身分並實地查看屋況，簽約時再支付押金和首月租金比較保險。

警方呼籲由於租屋糾紛事件層出不窮，雖然在網路上搜尋房源非常方便，但也有不肖人士透過網路詐騙，其中又以年輕租屋族最常受害，第一騙，先付錢讓你優先看房。第二騙，假冒屋主帶看房，收完錢人間蒸發及第三騙，加入好友傳投資訊息。提醒大家在找房時一定要多注意。

吳女在臉書租屋社團看到招租廣告，覺得相當划算便加對方通訊軟體好友看房。記者翁唯真／翻攝
吳女在臉書租屋社團看到招租廣告，覺得相當划算便加對方通訊軟體好友看房。記者翁唯真／翻攝
帶看房人員告知吳女有人先付了訂金，看房排序就往前，利用話術讓吳女上當受騙。記者翁唯真／翻攝
帶看房人員告知吳女有人先付了訂金，看房排序就往前，利用話術讓吳女上當受騙。記者翁唯真／翻攝
吳女為了提前看房，便匯3萬2千元給對方，事後才知慘遭詐騙。記者翁唯真／翻攝
吳女為了提前看房，便匯3萬2千元給對方，事後才知慘遭詐騙。記者翁唯真／翻攝

詐騙 房東

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