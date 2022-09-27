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點名張大春過來嘛！廖老大直播咆哮女輔導員 中市勞工局：審酌是否妨害公務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市勞工局一名女輔導員昨天前往「賽車教父」廖老大公司輔導，未料廖老大開直播，且對女輔導員大聲咆哮，勞工局勞動基準科長曾傳銘發現後，為避免有意外發生，報案請警員前往協助。對於廖老大是否有謾罵官員，涉嫌妨害公務部分，勞工局表示正在審酌中。

據了解，廖老大的公司去年8月19日遭勞工申訴涉有懷孕歧視，經勞工局受理調查後，廖老大公司付出19萬3千8百元與勞工和解。但女輔導員並非主管此業務官員，而是為了廖老大公司去年有違規加班事項前往，但廖老大想詢問有關懷孕歧視，公司該怎麼做的問題，等女輔導員說明那是就業安全科業務，而她是勞動基準科，這時廖才知，自己問的不屬對方業務，但仍抱怨勞工局的人無法回答他的問題。

女輔導員一開始和廖老大談話時，即為了不同意直播和廖有爭執，後來廖說沒有拍到她，只是錄音，直播仍進行。廖老大隨之火氣上來，大聲質問「叫妳主管來」，並轉向鏡頭說，「勞工局主管來一趟嘛，你的輔導員說沒辦法幫我輔導，...局長是不是，張大春！過來給我輔導一下嘛！」

女輔導員看此情況說，如果認為勞工局沒有辦法輔導你，今天可以結束。此時廖咆哮「我可不可以提出我的問題，可不可以....你們勞工局有這麼惡劣嗎？你們動輒罰錢，不可以讓我問一下嗎？你是輔導員我不能問？你官派那麼大啊？你這麼官僚啊？」

後來當兩名警員到達時，廖老大說：「阿娘喂！勞工局報警餒，好不好笑？」廖老大說，「說是生命受到威脅！」他向警方坦承，確實有講話比較大聲，且又和警察抱怨起懷孕員工處理一事。

勞工局勞動基準科長曾傳銘說，因為廖老大當時情緒激動，且又發現他有直播側錄情形，為了保護女輔導員安全，因此依法請警察到場協助。他說，勞工局前往輔導是想協助雇主了解法令，並知道該怎麼做，出發點是善意。至於廖老大表示「被罰20萬元」，事實上那是廖的公司與女員工的和解金，並非罰鍰。

勞工局長張大春說，女輔導員受到驚嚇，對於公務員執法是否受到威脅，勞工局會深入瞭解，保護執法公務員的安全和尊嚴。

廖老大21日曾宣布要退出直播圈，回歸正常生活，未料為了此事又開直播，還說「被這些事搞到很想選議員」、「我要是做議員，我每天叫勞工局來質詢，照三餐質詢」。

「賽車教父」廖老大在直播中顯得十分生氣。圖／取自臉書賽車教父-廖老大
「賽車教父」廖老大在直播中顯得十分生氣。圖／取自臉書賽車教父-廖老大

廖老大 勞工局 直播

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