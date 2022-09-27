影／海外投資獲利領回要保證金？ 林口婦險遭騙匯32萬

新北市林口區孫姓婦人，數月前加入一個line投資群組，對方誆以海外投資高獲利，誘得孫婦匯出60多萬台幣「投資」。不久詐團再以假數據，讓孫婦誤以為獲利。昨天（26日）孫婦要領回獲利，至銀行繳交8萬元港幣保證金，行員一聽就是詐騙伎倆，立即通報警前來，成功阻止婦人匯款遭騙。

據了解，孫姓婦人（52歲）數月前隨機收到通訊軟體LINE的飆股推薦訊息，對方標榜投資海外公司，既可獲取高額利潤，孫婦不疑有他，與其互加好友，得知如何匯款投資後，至銀行匯出60多萬台幣「投資」。

詐團在孫婦匯款後，以杜撰假獲利數據讓孫婦相信。昨天（26日）孫婦想獲利了結提取投金，詐團卻以要先匯8萬港幣保證金，才可領取為謊，騙得孫婦至銀行準備匯款。

櫃台高姓行員熱心詢問「妳匯款用途？」孫婦表示，因其海外投資獲利，要領回獲利須繳交保證金，高員一聽直覺孫婦可能遭詐，立即通報轄區文化派出所派員前來協處。

文化所長李浩彰、警員黃麒睿獲報立即趕抵，經詢問孫婦匯款用途，孫婦應該被騙。以實際案例，並拆解其詐騙手法，讓孫婦知悉自己被騙，成功打消孫婦匯款念頭，阻止其險匯出32萬台幣。