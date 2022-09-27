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影／埔里女跨坐9樓欄杆丟滅火器 砸毀千萬消防車嗆「賠嘛」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里張姓女子被人發現跨坐在立體停車場9樓欄杆，路人通報警消，張女見警消到場，竟拿起滅火器、木棍等就往樓下砸，一輛今年初斥資千萬添購的消防器材車遭砸中，警方伺機制止將人帶下，訊後依妨害公務、公共危險等罪嫌法辦。

埔里警分局指出，28歲張女昨天晚上7時30分被人發現跨坐在仁愛路立體停車場9樓欄杆，路人擔心她想不開，急忙報警，警方獲報後，同步通知消防分隊，委請消防員到場協助預先防護，以防憾事發生。

未料，警消到場後，張女一看見紅、藍燈光閃爍的消防器材車開到停車場樓下，情緒更加激動，竟暴怒拿起2、3支滅火器及木棍等物品就朝器材車砸，為免波及其他民眾，警方立即封鎖該路段，並前往9樓制止張女，並將她帶到一樓。

警方表示，張女從高樓丟擲物品的行徑，幸未造成人員傷亡，但其中一支滅火器擊中消防器材車；消防人員表示，遭毀損器材車車頭、車頂遭砸毀，鳴笛裝置也故障，但還好是砸到的是車，不是人，萬一砸死人怎麼辦。

而張女被警方制止帶到樓下時，情緒依舊失控，對著攝影蒐證的消防人員怒罵咆哮「錄三小！」得知自己亂丟東西砸壞消防器材車，毫不在乎的就是說「賠嘛」，讓現場消防人員無奈又憤慨。

埔里警分局表示，張女拒絕就醫，她亂丟物品砸毀消防器材車，也可能波及他人已觸法，將其帶回警局訊問，訊後依涉嫌公共危險（損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險）、妨害公務現行犯移送法辦。

南投縣消防局今年初斥資千萬元添購的消防器材車遭這支滅火器砸中毀損。圖／讀者提供
南投縣消防局今年初斥資千萬元添購的消防器材車遭這支滅火器砸中毀損。圖／讀者提供
南投埔里一名張姓女子失控丟滅火器，砸中市價千萬的消防器材車毀損。圖／讀者提供
南投埔里一名張姓女子失控丟滅火器，砸中市價千萬的消防器材車毀損。圖／讀者提供
南投埔里一名張姓女子失控丟滅火器，砸中市價千萬的消防器材車毀損。圖／讀者提供
南投埔里一名張姓女子失控丟滅火器，砸中市價千萬的消防器材車毀損。圖／讀者提供

埔里 停車場 妨害公務

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