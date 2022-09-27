影／埔里女跨坐9樓欄杆丟滅火器 砸毀千萬消防車嗆「賠嘛」

南投埔里張姓女子被人發現跨坐在立體停車場9樓欄杆，路人通報警消，張女見警消到場，竟拿起滅火器、木棍等就往樓下砸，一輛今年初斥資千萬添購的消防器材車遭砸中，警方伺機制止將人帶下，訊後依妨害公務、公共危險等罪嫌法辦。

埔里警分局指出，28歲張女昨天晚上7時30分被人發現跨坐在仁愛路立體停車場9樓欄杆，路人擔心她想不開，急忙報警，警方獲報後，同步通知消防分隊，委請消防員到場協助預先防護，以防憾事發生。

未料，警消到場後，張女一看見紅、藍燈光閃爍的消防器材車開到停車場樓下，情緒更加激動，竟暴怒拿起2、3支滅火器及木棍等物品就朝器材車砸，為免波及其他民眾，警方立即封鎖該路段，並前往9樓制止張女，並將她帶到一樓。

警方表示，張女從高樓丟擲物品的行徑，幸未造成人員傷亡，但其中一支滅火器擊中消防器材車；消防人員表示，遭毀損器材車車頭、車頂遭砸毀，鳴笛裝置也故障，但還好是砸到的是車，不是人，萬一砸死人怎麼辦。

而張女被警方制止帶到樓下時，情緒依舊失控，對著攝影蒐證的消防人員怒罵咆哮「錄三小！」得知自己亂丟東西砸壞消防器材車，毫不在乎的就是說「賠嘛」，讓現場消防人員無奈又憤慨。