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台南癡情女遇網路愛情詐騙 險被騙3萬多元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市55歲梁姓女子於社群網路軟體臉書上結交國外男網友，雙方互加LINE聊天，男網友稱自稱在土耳其當醫師，但因為不想繼續在當地工作上班，需要匯一筆資金才能離開土耳其，梁女不疑有他，昨天便急忙至銀行匯款3萬多元，經行員通報警員及時勸阻才未匯錢。

「有人遭到網路交友詐騙。」台南市警二分局海安派出所昨天中午11點多接獲民生路某銀行通報，有中年女子遭到詐騙，並堅持匯款。

警員吳明哲、宋冠勳接獲通知到場了解，發現55歲的梁姓女子於社群網路軟體臉書上結交國外男網友，進而雙方互加LINE通訊軟體聊天。

男網友自稱在土耳其當醫師工作，因為不想繼續在當地工作上班，要回台北又不能使用公司金錢，需要匯一筆資金才能離開土耳其，梁女不疑有他，便急忙至銀行匯款，正預備將辛苦存的1000美元(換算新台幣約3萬1475元）匯出至境外帳戶。

吳明哲當下便識破這是常見的詐騙手法，為了勸阻梁女不要上當，除了耐心安撫，並告知「若真的有需要也會向家人求助不會向網友求助！」經警方苦口婆心關懷及分析詐騙手法讓其知悉，才讓梁女從騙局中醒過來，並封鎖男網友的聯絡資訊，成功攔阻詐騙。

台南市警二分局提醒民眾在使用通訊軟體交友的同時，如遇網友要求資金周轉或現金轉帳的事情時，應詳加查證，有任何疑問可撥打165反詐騙電話或110求證，避免落入詐騙陷阱。

台南市中年女子遭到網路交友詐騙，市警二分局海安派出所警員及時勸阻，保住她3萬多元。記者黃宣翰／翻攝.
台南市中年女子遭到網路交友詐騙，市警二分局海安派出所警員及時勸阻，保住她3萬多元。記者黃宣翰／翻攝.

詐騙 土耳其

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