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影／把賣場當自家倉庫 高雄老翁偷整車商品若無其事
呂姓老翁到賣場購物，卻趁店員沒注意，將堆滿整車購物車的商品涉嫌偷回家。2個月後呂翁重返賣場，經店員認出來，寫自白書同意還錢後就銷聲匿跡，賣場報警查獲他，依竊盜罪嫌移送法辦。
高雄市警鳳山分局9月22日接獲賣場報案，指今年5月清點貨物時，發現短少沙拉油、調味料等商品，價值約4000元，經調店內監視器，發現1名男子將商品堆滿整車購物車，還用紙箱遮住商品推離賣場。李姓店長說，因為金額較大，店員都對這男子的印象深刻。
7月間，呂姓老翁重返賣場被店員認出，他請求原諒，並寫下自白書表示「一定會賠償」，但離去後便杳無音訊，店長只好報警請求助。
警方察看監視器影像，查出呂姓老翁住處，9月25日到他家找人，呂翁一見警方，還一度若無其事，表示並不知情，直到員警出示監視器畫面和他的自白書，他才承認偷竊，並稱偷來的商品都已用完，一直找不到時間過去還錢。警方仍依竊盜罪嫌將他移送法辦。
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