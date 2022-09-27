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幫家戶裝住警器？基層火大 高市消防局趕踩煞車滅火

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市消防局要求基層各分隊，為轄區民宅裝設住警器，引起基層消防員反彈，認為基層為救災救護工作已忙得不開交，消防首長竟「為保官位包工程」，還要基層普查資源回收場，甚至查透天樓房裝住警器績效，令基層火大，消防局連忙政策急踩煞車，滅自家內的怒火。

高雄市消防局自從5年前，鼓勵民眾在家裡加裝住警器，提早發現屋內起火，保全生命財產安全，但自從去年發生城中城46死火警以後，原局長李清秀丟官，主任秘書王志平代理局長，直至今年真除，因楠梓發生2死火警，消防局更要求各分隊提報為民裝住警器，評比數字。

基層消防員說，各分隊每天要排4個時段，1組2人、1次2小時去「掃街」幫住戶安裝住警器，熟不知1次安裝流程，先要向住戶解釋，後要幫忙安裝、拍照錄影存證，再返隊填安裝紀錄，不禁也上消防社群，質疑「覺得基層很閒是不是？」

基層隊員說，消防分隊「勤一休一」人力已經不夠，每天上班人員扣除幹部後已沒多少人，要救災救護，忙得不可開交，萬一幫忙裝住警器的時候遇轄區火警，質疑「難道能不去嗎？」基層抱怨，後來因許多資源回收場發生火警，又再「包工程」要基層普查各處資源回收場，直斥「這根本不是消防業務，好嗎？」消防法也沒規定回收場要裝消防設備，消防員去查，還被回收場老闆「洗臉」，怒斥局長「要不要去體會一下被業者洗臉的感受？」。

基層消防人員反彈聲音傳開，高雄市消防局馬上對住警器政策踩煞車。高雄市消防局副局長王宗展不否認「或許政策太急」，但他說，安裝住警器也都是為了保護市民的生命財產著想，希望民眾在火警發生時就能馬上逃生，消防局已改變政策，火警後向住戶宣導家裡安裝住警器，平時則由民政局請里長幫忙宣導可申設住警器防災，避免宣導工作影響救災。

高雄市消防局長王志平（右二）要求消防員為家戶安裝住警器，引起基層反彈。圖／讀者提供
高雄市消防局長王志平（右二）要求消防員為家戶安裝住警器，引起基層反彈。圖／讀者提供

高雄市 消防員

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