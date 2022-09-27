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影／妙齡女郎穿低胸面交賣存摺 直接被詐騙集團擄走

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名22歲年輕女生缺錢花用，打算把銀行存摺以20萬元代價賣給詐騙集團，日前穿著低胸緊身上衣去面交，結果被挾持上車擄走，半途藉故上廁所向超商店員求救，警方發動攔截救回女生、逮捕2名詐騙集團成員。

王姓女子自稱在網路看到「高價收購金融帳戶」廣告，與對方協議以20萬元代價交易，本月22日晚上8時許，相約在淡水區水源街一段面交。其實詐騙集團成員身上根本沒帶錢，藉故「跟著我走，一起去取款。」

王女半推半就被帶上車往台北市方向開走，手機等隨身物品都被沒收扣押，越想越害怕，藉故想上廁所，於是車停在捷運紅樹林站附近超商，她趁隙向店員求救聲稱遭限制行動自由。店員報案後，員警迅速趕抵，聽說王女和1名男子剛剛步行離開，馬上通報攔截圍捕。

警方很快就在捷運站附近找到目標車輛，19歲黃姓男子面對盤問，誆稱只是男女朋友吵架，但王女求救主張遭到挾持控制，稍後員警在25歲陳姓男子駕駛的車上，查獲王女身分證、存摺及印章，將3人帶回派出所調查。

據了解，詐騙集團近期慣用手法，當騙人交出存摺、印章及密碼，不會真的付錢，而是把被害人擄走，集中關押看守，等到帳戶用於洗錢被警示，不再有利用價值，才會放人。

警方後來將陳姓、黃姓男子依妨害自由、詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦，黃嫌羈押禁見、陳嫌限制住居。

警方將詐騙集團成員陳姓、黃姓男子移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方將詐騙集團成員陳姓、黃姓男子移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
王女（右）缺錢花用，打算把銀行帳戶賣給詐騙集團，卻被擄走，幸好警方即刻救援。記者林昭彰／翻攝
王女（右）缺錢花用，打算把銀行帳戶賣給詐騙集團，卻被擄走，幸好警方即刻救援。記者林昭彰／翻攝
超商店員向警方說明王姓女子求救過程。記者林昭彰／翻攝
超商店員向警方說明王姓女子求救過程。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 女生

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