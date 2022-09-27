國1五楊高架北上49.5K自撞翻車 4比丘尼同車2送醫
國道一號五楊高架北上49.5公里處，今早發生自撞翻車事故，4名比丘尼乘轎車，因不明原因失控，翻倒在內側高乘載車道上；國道警方及119獲報到場，將1傷1頭暈患者送醫，現場已經排除，詳細肇因還要調查釐清。
國道警方調查，郭姓比丘尼（50歲）今上午9時28分駕銀色轎車，載另外3名比丘尼從南投北上往台北，行經國道1號高架北向49.5公里處時，因不明原因失控，先撞上內側護欄，再翻倒在高乘載車道。
警方獲報，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車及消防隊，目前現場剛排除，肇事原因還要調查。
桃園消防局指出，現場有2名乘客身體不適，其中何姓女子（35歲）頭部撕裂傷及凹陷，謝姓女子（63歲）則自述頭暈、無明顯外傷，經救護處置後都送往林口長庚醫院。
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