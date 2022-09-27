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台南安平區傳疑似墜樓意外 30歲男14樓摔下當場身亡

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區今天上午約9點22分，發生疑似墜樓意外，社區大樓管理員聽到碰一聲巨響，發現年約30歲男子陳屍大樓防火巷，消防人員接獲報案，男子已經沒有呼吸心跳，警方並在大樓14樓樓頂發現一雙藍色拖鞋及數千元現鈔，初步排除有外力介入，正調閱監視器追查死者身分，並將報檢察官相驗查明死因。

台南市建平十七街一棟14樓社區大樓，今天上午約9點22分傳出碰巨響，大樓守衛和附近洗依店老噩都聽到巨響，守衛外出察看，發現一名年輕男子倒臥狹窄防火巷，連忙報消防人員並報警處理。

轄區警方到場發現，男子年約30歲，頭部斷裂，當場死亡，身上沒有任何證件，並調閱監視器影像追查後，在大樓頂樓14樓樓頂，發現一雙藍色拖鞋，地上並留有數千元現鈔。

警方說，由於防火巷位於兩棟大樓之間，相當狹窄，研判男子可能輕生，從14樓樓頂墜樓後，頭部可能撞到樓外突出物或是窗戶斷裂。警方鑑識人員到場拉封鎖線並到場採證，將查明死者身分，並報請南檢檢察官相驗查明真正死因。

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台南市安平區傳出疑似墜樓意外，男子陳屍防火巷當場死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區傳出疑似墜樓意外，男子陳屍防火巷當場死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區傳出疑似墜樓意外，男子陳屍防火巷當場死亡，警方拉封鎖線採證 。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區傳出疑似墜樓意外，男子陳屍防火巷當場死亡，警方拉封鎖線採證 。記者黃宣翰／翻攝

監視器 台南 檢察官

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