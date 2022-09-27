台中女騎士被男子言語騷擾 警方主動查

台中一名女騎士日前騎車停等紅燈時，遇到一名男子言語騷擾，內容不堪入耳，女子上網提醒大家注意，網友說對方很變態，建議她報案。轄區清水警分局安寧派出所長楊邦彥也上臉書留言，警方已主動調查，請被害人報案，協助追查。

女子在臉書「梧棲串起來」留言，她日前晚上騎車在梧棲區中央路停等紅燈時，一名男子騎機車靠近她，對方穿格子襯衫，停在旁邊打量她後一直說「小姐，妳需要嗎？」再接著一句不堪入耳的問話。

女子說，她裝作沒聽見，綠燈騎走，但心裡很害怕，在人少的小路上，她擔心對方有具體動作，自己不知如何應對，她強調自己當時穿普通的短T牛仔褲，沒有引誘犯罪的動機，她沒有被傷害，但感覺很可怕，才在地方社群臉書提醒大家小心。

許多網友都說這是可怕遭遇，建議女子報案，因為女子已記下對方車號，也有人說這種怪人，最好不要理他，以免刺激他。

轄區清水分局安寧派出所長楊邦彥也在女子PO文下方留言說，依據女子陳述內容，該名騎機車男子的行爲，可能已構成性騷擾防治法的處罰要件，此案需要女騎士到派出所完成正式的報案程序，以便依法進行後續的調查。