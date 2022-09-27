註銷車牌占用一中商圈停車格 警速拖吊市民大讚
台中市一中商圈是知名景點，但停車位在假日時常一位難求，還有市民發現，有人會利用註銷車牌或無牌車輛，佔用停車格，第二警分局育才所在14日獲報後，前往查緝一輛位於北區雙十路停車格的註銷車牌車，通知拖吊車移置，也讓網友肯定，張貼在臉書社團。
第二警分局表示，一中商區是知名景點，車潮人潮往來絡繹不絕，但因停車空間有限，往往是一位難求，若又遭註銷車輛、無牌照車輛，或其他非法車輛長期占用停車格，更是雪上加霜，除了有礙市容觀瞻外，更嚴重影響附近居民及遊客停車的空間。
二分局說，本月14日下午1時許，育才所警員王皓平巡邏時，接獲熱心民眾通報，北區雙十路段有註銷車牌占用路邊停車格，王員到達後確認該車是違規，立即通知拖吊單位迅速拖吊。
二分局說，有臉書社群「交通會客室 Traffic1999」張貼後，網友紛紛留言鼓勵「連乖乖停在停車格內，也被抓包」、「佩服鷹眼 ，連掛註銷牌的車都可以看出來怪怪的」、「揪出這些偷雞摸狗的就給讚」等。
第二警分局長陳家銘說，車輛牌照被註銷後，車主刻意將廢棄車輛停放路邊行為，違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」開罰，可處3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及扣繳其牌照。
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