快訊

兄弟萬里沙灘游泳捲外海失蹤...哥哥遺體今晨沖上岸 家屬泣不成聲

被指論文抄襲！高虹安赴北檢告週刊加重誹謗「我與張淑娟感同身受」

台股開盤上漲34點 開盤指數13,812點

影／萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤 哥哥遺體今晨沖上岸

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市土城區吳姓兄弟昨天下午到萬里沙灘下水游泳，疑被離岸流帶向海中，無力游回岸上。消防局、海巡署和空勤總隊陸、海、空搜救無獲。今天上午7點多吳姓男子被海浪沖上岸尋獲，家屬泣不成聲，他弟弟蹤影仍未見，救難人員持續搜救中。

今天上午7點14分，吳姓男子（33歲）遺體被海浪沖刷上岸於沙灘，搜救人員通知家屬到場指認無誤，已明顯死亡，遺體由葬儀社移往殯儀館，家屬指認時十分難過，泣不成聲。家屬拿著衣服在岸邊呼喚，焦急等待，希望能再找到他弟弟（30歲）的下落。

搜救指揮官海巡署中隊長洪偉仁指出，今天分成三個部分，潛水有31人搜救；另有水上摩托車；最外圍由橡皮艇搜尋，搭配岸巡和空勤總隊直升機搜救。

吳姓男子和妻兒、弟弟、男同事共4大1小，昨天結伴到萬里沙灘戲水。3名男子一起到海中游泳，吳男的同事上岸時，吳姓兄弟仍在海中，後來發現兩人離岸越來越遠，兩人疑似無力自行游上岸。吳男妻子下午3點多打電話報案，目測她丈夫和小叔在距離沙灘4、5百公尺遠的海中，請求救援。

萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤，吳姓哥哥今早被沖上岸尋獲 ，弟持續搜救中。記者游明煌／翻攝
萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤，吳姓哥哥今早被沖上岸尋獲 ，弟持續搜救中。記者游明煌／翻攝
萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤，吳姓哥哥今早被沖上岸尋獲，弟持續搜救中。記者游明煌／翻攝
萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤，吳姓哥哥今早被沖上岸尋獲，弟持續搜救中。記者游明煌／翻攝

沙灘 海巡署

延伸閱讀

台東南迴隱藏版絕殺景點曝光 遊客：像陶喆「沙灘」ＭＶ景

兄弟海泳游不回 陸海空搜尋

從沒遇過！百萬進口車停沙灘3個月 花蓮人諷「最有價值海廢」

兩兄弟海泳失蹤！陸海空3小時未尋獲 入夜暫停海空搜救

相關新聞

漂流12天 猝逝船長歸故里

屏東琉球籍漁船「金隆成十八號」本月十五日在關島北方海域作業時，陳姓船長因病猝逝，船上漁工均不會開船；海巡署派「巡護八號」...

影／野營遊客重返救愛車！17車渡溪搖晃驚險逃生 1車慘遭沖走滅頂

宜蘭山區大雨狂炸，造成大同鄉清水溪水暴漲，昨天有27輛車共66名野營遊客受困溪旁沙洲，晚間救出10車66人。今天遊客重返...

越南移工開車經永康巿場自撞一片狼藉 南警一查無照駕駛

38歲越南籍裴姓移工開車經過台南永康市場附近，疑不熟悉路況失控連撞路旁機車、花盆，現場一片狼籍，警到場協助一查發現男子無...

影／萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤 哥哥遺體今晨沖上岸

新北市土城區吳姓兄弟昨天下午到萬里沙灘下水游泳，疑被離岸流帶向海中，無力游回岸上。消防局、海巡署和空勤總隊陸、海、空搜救...

影／阻斷不法金流275億入賭盤 中警10天抓236人

年底九合一地方選舉將至，台中市警局為防堵境外資金透過地下管道，介入選舉，利用選舉賭盤，影響選情，從5日起至15日，執行首...

堂兄弟在高雄餐酒館爆衝突！不告自家人卻堅持告老闆

高雄巿4名袁姓堂兄弟、妹及妹婿今天凌晨在餐酒館聚會，堂哥酒後不願離去，與堂弟爭執遭堂弟拿酒杯砸破頭，後來被酒館老闆趕出門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。