影／萬里沙灘兄弟游泳捲外海失蹤 哥哥遺體今晨沖上岸
新北市土城區吳姓兄弟昨天下午到萬里沙灘下水游泳，疑被離岸流帶向海中，無力游回岸上。消防局、海巡署和空勤總隊陸、海、空搜救無獲。今天上午7點多吳姓男子被海浪沖上岸尋獲，家屬泣不成聲，他弟弟蹤影仍未見，救難人員持續搜救中。
今天上午7點14分，吳姓男子（33歲）遺體被海浪沖刷上岸於沙灘，搜救人員通知家屬到場指認無誤，已明顯死亡，遺體由葬儀社移往殯儀館，家屬指認時十分難過，泣不成聲。家屬拿著衣服在岸邊呼喚，焦急等待，希望能再找到他弟弟（30歲）的下落。
搜救指揮官海巡署中隊長洪偉仁指出，今天分成三個部分，潛水有31人搜救；另有水上摩托車；最外圍由橡皮艇搜尋，搭配岸巡和空勤總隊直升機搜救。
吳姓男子和妻兒、弟弟、男同事共4大1小，昨天結伴到萬里沙灘戲水。3名男子一起到海中游泳，吳男的同事上岸時，吳姓兄弟仍在海中，後來發現兩人離岸越來越遠，兩人疑似無力自行游上岸。吳男妻子下午3點多打電話報案，目測她丈夫和小叔在距離沙灘4、5百公尺遠的海中，請求救援。
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