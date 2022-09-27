影／阻斷不法金流275億入賭盤 中警10天抓236人

年底九合一地方選舉將至，台中市警局為防堵境外資金透過地下管道，介入選舉，利用選舉賭盤，影響選情，從5日起至15日，執行首波查緝專案，查獲地下匯兌、洗錢水房、掃蕩賭博等三類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1000餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額、投注賭資超過275億元。

台中市刑大指出，此次專案針對選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、合法掩護非法主題餐廳、博弈協會、地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動788名警力，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人（包含職業賭場7件54人、六合彩3件3人、網路賭博35件106人、其他賭博6件56人），另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人。

台中市第三、第六、大甲警分局，以及台中市刑大偵六隊、刑事局組成的專案小組，查獲韓姓男子等49人組成的網路賭博公司，發現韓等7名涉案人，以「祥○工作室」 名義，負責博弈公司的網路運營維修部門，而溫姓男子則以「晶○科技公司」擔任客服部分，包括接待組負責客戶入出金、帳務，數據組負責平台後端大數據分析、招商組負責招募成員。

另外，劉男等4人則以「魔○數據公司」名義透過廣告、網路電話等方式，持續吸收大陸人民作為代理商，餘19人則分別對外以「○○藍圖」、「無限○○工作室」處理後台下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務。

專案小組分別在北區、南區、西屯區等現場內查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器，以及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達146億餘元。

台中市刑大表示，第一、第六警分局還查獲假借博弈協會為名的賭場，包括「柳○棋牌社」、「逢○棋牌社」，帶回負責人、員工、賭客等涉案人30名，查扣賭資超過198萬元，以及賭具、籌碼、帳冊、監視器等贓證物。