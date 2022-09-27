堂兄弟在高雄餐酒館爆衝突！不告自家人卻堅持告老闆
高雄巿4名袁姓堂兄弟、妹及妹婿今天凌晨在餐酒館聚會，堂哥酒後不願離去，與堂弟爭執遭堂弟拿酒杯砸破頭，後來被酒館老闆趕出門，堂哥再與老闆衝突，4親戚違反社維法送辦，老闆也惹上傷害官司。
據了解，袁姓男子（24歲）與妹妹（22歲）、妹婿（23歲）及堂弟（24歲）到高雄市新興區民生一路某酒館聚會喝酒直到今天凌晨3點30分準備埋單離去，不料，袁姓男子堅持不離去，才與堂弟爭執。
袁姓男子在餐酒館2樓包廂，遭堂弟拿酒杯砸頭，頭部有撕裂傷流血，妹妹急著勸他，也因穿拖鞋，被地上的碎玻璃割傷腳。
酒館林姓老闆（35歲）聽見包廂有人吵架，上樓趕他們埋單離開後，袁姓男子在門口又與老闆爭喋不休，遭老闆涉嫌打傷。
新興警分局據報餐酒館有多名男女衝突，立即動員快打警組到場，將受傷的袁姓兄妹送大同醫院治療，已無大礙，並將他們4人及林姓老闆全帶回五福二路派出所查辦。袁沒告堂弟，但堅持告林姓老闆傷害。警方將全案依傷害罪嫌及社會秩序維護法移送法辦，並依職權通報家暴。
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