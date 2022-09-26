金門金湖鎮無愧亭汽車起火 駕駛乘客迅速逃出有驚無險

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門金湖鎮今晚發生火警，金門消防局表示，晚間8時45分左右接獲民眾報案，伯玉路無愧亭附近有汽車燃燒，立即派人車前往搶救，所幸駕駛及乘客第一時間逃出，並無傷亡情形，火勢已在9時16分撲滅，呼籲民眾車輛應定期保養，若不幸火災，應立即逃出並報案。

消防局說明，今晚8時45分許，消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，指稱｢金湖伯玉路無愧亭附近，發生汽車火警」，因此立即派遣金湖、金沙車組6車11人前往搶救，大隊長陳國瑋接獲通報後立即趕赴現場指揮救災。

消防局指出，金湖車組抵達現場時，發現現場為一輛自小客車起火燃燒，所幸駕駛及其旁乘客第一時間逃出，並未有人員傷亡情形，火勢集中在引擎室及車箱內，指揮官立即指揮所屬部署2條水線出水搶救，隨後並利用泡沫實施滅火，火勢於晚間8時55分控制，9時16分撲滅。

第二大隊大隊長陳國瑋呼籲，平時車輛應定期保養，駕駛時應注意有無警示燈亮起，若不幸發生火災，應立即逃出，並打119報案，告知明顯火警地點，可使消防隊第一時間抵達火災現場協助處理。

金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供
金門金湖鎮無愧亭附近今晚有汽車起火，金門消防局派人車前往搶救。圖／金門消防局提供

火災 金門

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