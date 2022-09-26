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金門金沙水庫驚傳落水 消防局13分鐘即刻救援有驚無險

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局表示，接獲民眾通報後即刻趕往現場，還沒待船艇抵達，即徒手救援，順利將民眾固定於救生裝備上，全案救援僅歷經13分鐘；後續經救護人員評估並無大礙，成功挽回民眾生命安全。

消防局說明，晚間6時52分接獲民眾報案指稱，於金沙水庫有一民眾情緒不穩有落水之可能，第一時間派遣金沙及金湖車組，計出動各式消防救護車6輛及人員19名；第二大隊大隊長接獲通報後隨即趕抵現場坐鎮指揮，車組抵達現場時民眾已落水，消防人員立即下水將民眾救出，全案歷時約13分鐘即完成救援。

消防局指出，第一梯次抵達之消防車組發現民眾已落水求救，救護人員隊員姜光郁及李友皓評估該民眾隨時可能沉入水底，立即運用湖庫自設救生器材下水救援，救護人員不待船艇抵達，即徒手下水進行搶救，第一時間順利將民眾固定於救生裝備上待援，後續抵達之小隊長周君泉及隊員許博宇立即著完整激流救生衣，攜帶長背板下水，針對落水民眾進行固定作業，後由岸際支援義消吳振城、許明真、黃奕焮、黃奕泰、劉峻宇及黃逸祥等合力將該落水民眾拉至岸上，交由救護人員進行生命徵象評估後並無大礙，隨即送衛生福利部金門醫院進行後續醫療處置。

消防局長呂英華表示，全案民眾落水原因不詳，後續將交由轄區員警處置，對於本次救援過程僅歷時約13分鐘，即將落水民眾救出表。對於分秒必爭的救溺勤務，時效是成功的關鍵，感謝第一時間抵達現場支援義消夥伴，加速整起救援案件之推行。

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金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供
金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供
金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供
金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供
金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供
金門金沙水庫今晚發生民眾情緒不穩落水事件，金門消防局接獲民眾通報後即刻趕往現場救援。圖／金門消防局提供

金門 水庫

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