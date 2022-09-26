26歲男涉翻牆闖空軍嘉義基地 閒晃3小時在跑道被發現

住新北市的林姓男子24日南下嘉義縣，當晚涉翻牆進入水上鄉的空軍嘉義基地，停留3個小時多，在跑道附近被軍方人員發現，他當時手機內雖沒有相關照片，遭移送嘉義地檢署偵辦；林姓男子應訊否認要竊取軍機，檢方昨依違反要塞堡壘地帶法、侵入軍事建築物罪嫌，命令3萬元交保。

據了解，26歲林姓男子住在新北三重區，目前無業，已服過兵役，林父親在中國大陸經營麵館，他也曾過去幫忙5年多。

檢方查出，林姓男子24日搭高鐵南下嘉義，晚間到空軍水上基地，翻牆進入，接著便在內閒晃長達3個小時，直到接近凌晨，他走到飛機跑道附近，軍方察覺他並非軍職、也不是正常從大門進入，趕緊由憲兵隊逮人。

不過林姓男子當時手機裡面，沒有任何基地內部的影像；他接受偵訊時說詞反覆，起初辯稱受到販毒人士的所託，要拍攝戰鬥機，卻又改口，是因為想去澎湖遊玩，才到嘉義基地搭飛機。