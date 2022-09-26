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鄭家純師妹才發行寫真書 下午開車就被大貨車撞畫面曝光
鄭家純師妹鄭羽凡，今天舉行首本寫真書記者會，不料下午2時許，鄭羽凡開車回家行經南京東路巷子，與邱姓司機駕駛的大貨車發生碰撞，幸好僅擦撞車身，雙方駕駛都沒受傷，也無酒駕。
松山分局交通分隊表示，9月26日下午2點55分許獲報，松山區南京東路五段291巷8之1號前發生車禍，隨即派員到場。鄭羽凡表示，行經南京東路巷口，遇到疑似佔用車道的大貨車，當她開車要繞過大貨車時，遭大貨車從側邊撞擊，幸好沒受傷，只受到驚嚇。
警方指出，年約43歲邱姓大貨車司機，開車沿著南京東路五段291巷南往北直行，大貨車右前車頭，與同巷北往南的年約33歲鄭姓女子車輛左後車車身發生碰撞；大貨車右前車頭有擦痕，鄭女車輛左後側車身有凹痕，雙方駕駛均無受傷及也無酒駕情事。
松山分局呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，開車應專注並注意車前狀況，不疲勞駕駛，不搶快或強行通過路口。行車多禮讓，不只縮短時間，也讓平安有保障，交通更順暢。
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