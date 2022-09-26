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兩兄弟海泳失蹤！陸海空3小時未尋獲 入夜暫停海空搜救
新北市土城區吳姓兄弟今天下午到萬里沙灘下水游泳，疑被離岸流帶向海中，無力游回岸上。消防局、海巡署和空勤總隊陸、海、空三路搜救3小時，入夜時仍未發現兩人蹤影。因天色已暗，僅在岸邊持續搜救，明天白天再繼續海、空搜尋勤務。
30多歲吳姓男子和妻兒、弟弟、男同事，共4大1小結伴到萬里沙灘戲水。3名男子一起到海中游泳，吳男的同事上岸時，吳姓兄弟仍在海中，後來發現兩人離岸越來越遠，擔心兩人恐怕出狀況，且無力自行游上岸。
吳男的妻子下午3點多打電話報案，指目測丈夫和小叔在距離沙灘4、500公尺，擔心兩人無法游上岸，請求救援。
消防局出動各式消防車輛25輛，消防及義消63人前往救援，在岸邊沒有看見兩人身影。消防局救生艇、水上摩托車在海面搜救，海巡署也派巡防艇到場，但無所獲。
消防局潛水搜救人員到場後，排成人鍊走向海中，再以浮潛方式在水下搜尋，也未看到吳姓兄弟。
消防局出動空拍機在海面擴大搜尋範圍，並在內政部空中勤務總隊直升機到來後退場。空勤出動2架次直升機在萬里海面空中搜尋，未發現兩人。
消防局表示，今天的海象本來就不好，傍晚6點時天色已暗，加上風浪又更大，船艇、水上摩托車及潛搜人員被迫停止海上搜尋，僅由部分消防及海巡人員在岸邊持續搜尋，等明天天亮後再繼續海上搜尋勤務。
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