影／野營遊客重返救愛車！17車渡溪搖晃驚險逃生 1車慘遭沖走滅頂

宜蘭山區大雨狂炸，造成大同鄉清水溪水暴漲，昨天有27輛車共66名野營遊客受困溪旁沙洲，晚間救出10車66人。今天遊客重返現場救車，因溪水仍湍急，車輛橫越渡溪時搖搖晃晃，差點被洪流沖走，險象環生，其中1輛黑色休旅車重心不穩，被往下游沖離數10公尺，眾人驚聲尖叫，幸好車卡在溪邊，駕駛驚險逃車。

超大豪雨昨天傾盆而下，有17車43人困在清水地熱遊憩區附近的清水溪左岸沙洲，右岸另一野營遊客也有10車23人受困，縣消防局昨天出動挖土機改水道及接駁方式，先把右岸的人車帶出，接著眼看天黑昏暗，又以挖土機把43人載運出來，17輛車留在現場。

今天遊客為了搶救愛車，重返現場開車，但由於溪水水位未退，流速湍急，車輛一前一後要橫越渡溪時，被強勁洪流沖到搖搖晃晃，好幾輛車差點被沖走，溪邊不斷有人高喊「（油門）催下去、催下去」，車駕駛努力再把方向拉回來，才沒被沖走。

但其中一輛黑色休旅車馬力不足，被沖到下游數10公尺，眼見人車愈離愈遠，連在現場待命協助救車的挖土機都無法馬上靠近去救這輛車，眼睜睜看著這輛車慘遭滅頂，後來駕駛在朋友協助下機警逃出，讓人捏把冷汗。