地震來了怎麼辦？ 高市消防員設關卡教幼童防災意識
918地震，造成台東和花蓮災情嚴重，高市消防局前金分隊在地震過後，和百貨業者聯手舉辦「我是小小消防員」活動，利用逃出煙霧、安裝住警器及地震來了怎麼辦等7道關卡，讓幼童在遊戲中學習防災觀念，不少小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂。
高市消防局前金分隊和大立百貨在9月18日花東地震後，合辦「我是小小消防員」體驗活動，前金分隊分隊長黃靖堯表示，希望藉由時事和宣導活動，灌輸民眾和幼童防火及防災觀念。
300餘名大小朋友齊聚百貨公司遊樂區，換上120件消防服裝，讓孩子們融入消防角色，活動中設立7道關卡，包含「逃出煙霧」、「安裝住警器」、「地震來了怎麼辦」、「報案119」等消防知識，更將時下最夯「住宅用火災警報器」的各種相關知識拆裝融合至各個關卡，不少幼童在遊戲關卡中，玩得不亦樂乎。
現場出動消防車、雲梯車，供大、小朋友合影；幼童和民眾對消防員邊說邊玩邊教導的模式，覺得新奇有趣，藉機學到不少防災和防火正確觀念。
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