快訊

注意保暖！明起天氣晴「早晚溫差可達10度」 這日恐變天

南僑副董陳飛鵬逝世享壽80歲 師大附中「念六年」這學風影響他個性

駭人畫面！計程車載客下山彷彿「蓄意殺人」 騎士被撞雙腳朝天

地震來了怎麼辦？ 高市消防員設關卡教幼童防災意識

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

918地震，造成台東和花蓮災情嚴重，高市消防局前金分隊在地震過後，和百貨業者聯手舉辦「我是小小消防員」活動，利用逃出煙霧、安裝住警器及地震來了怎麼辦等7道關卡，讓幼童在遊戲中學習防災觀念，不少小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂。

高市消防局前金分隊和大立百貨在9月18日花東地震後，合辦「我是小小消防員」體驗活動，前金分隊分隊長黃靖堯表示，希望藉由時事和宣導活動，灌輸民眾和幼童防火及防災觀念。

300餘名大小朋友齊聚百貨公司遊樂區，換上120件消防服裝，讓孩子們融入消防角色，活動中設立7道關卡，包含「逃出煙霧」、「安裝住警器」、「地震來了怎麼辦」、「報案119」等消防知識，更將時下最夯「住宅用火災警報器」的各種相關知識拆裝融合至各個關卡，不少幼童在遊戲關卡中，玩得不亦樂乎。

現場出動消防車、雲梯車，供大、小朋友合影；幼童和民眾對消防員邊說邊玩邊教導的模式，覺得新奇有趣，藉機學到不少防災和防火正確觀念。

高雄市消防局前金分隊消防員，教導幼童拆解住宅用火災警報器，讓幼童在遊戲關卡中，玩得不亦樂乎。記者石秀華／翻攝
高雄市消防局前金分隊消防員，教導幼童拆解住宅用火災警報器，讓幼童在遊戲關卡中，玩得不亦樂乎。記者石秀華／翻攝
高雄市消防局前金分隊女消防員在現場教導幼童防災和防火觀念，小朋友舉手搶答。記者石秀華／翻攝
高雄市消防局前金分隊女消防員在現場教導幼童防災和防火觀念，小朋友舉手搶答。記者石秀華／翻攝
高市消防局前金分隊消防員在宣導活動現場，邊說邊玩模式，教導幼童防災和防火正確觀念。記者石秀華／翻攝
高市消防局前金分隊消防員在宣導活動現場，邊說邊玩模式，教導幼童防災和防火正確觀念。記者石秀華／翻攝

地震 消防員

延伸閱讀

男子出門沒拔充電線「家燒成廢墟」 消防曝做一件事保平安

從死神手中搶回生命 溪湖消防員楊志源獲首屆金心獎

加速眷村土地開發 高市岡山第102期市地重劃動工

高市汽修職訓班跟上市場潮流 學員獲汽車大廠聘用

相關新聞

影／野營遊客重返救愛車！17車渡溪搖晃驚險逃生 1車慘遭沖走滅頂

宜蘭山區大雨狂炸，造成大同鄉清水溪水暴漲，昨天有27輛車共66名野營遊客受困溪旁沙洲，晚間救出10車66人。今天遊客重返...

駭人畫面！計程車載客下山彷彿「蓄意殺人」 騎士被撞雙腳朝天

新北市新店區日前發生超誇張車禍，一輛計程車駕駛載客下山，行經新烏路完全沒注意車前狀況，直直撞上前方停等的2輛機車、2輛汽...

學妹出事！能仁家商4學長找學弟理論 遭辣椒水攻擊送醫

新北市新店區能仁家商一名男同學跟女同學有糾紛，雙方在網路上互嗆，4名學長知悉學妹被找麻煩，今天下午一同至班上找學弟理論；...

從沒遇過！百萬進口車停沙灘3個月 花蓮人諷「最有價值海廢」

繼沙發、浴缸、馬桶、電腦螢幕等，花蓮民眾在崇德沙灘發現「最有價值」海廢，是一輛價值百萬休旅車，附近定置漁場業者說，車子從...

鄭家純師妹才發行寫真書 下午開車就被大貨車撞畫面曝光

鄭家純師妹鄭羽凡，今天舉行首本寫真書記者會，不料下午2時許，鄭羽凡開車回家行經南京東路巷子，與邱姓司機駕駛的大貨車發生碰...

兩兄弟海泳失蹤！陸海空3小時未尋獲 入夜暫停海空搜救

新北市土城區吳姓兄弟今天下午到北海岸，萬里白宮行館附近沙灘下水游泳，疑被離岸流帶向海中，無力游回岸上。消防局、海巡署和空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。