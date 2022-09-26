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駭人畫面！計程車載客下山仿佛「蓄意殺人」 騎士被撞雙腳朝天

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區日前發生超誇張車禍，一輛計程車駕駛載客下山，行經新烏路完全沒注意車前狀況，直直撞上前方停等的2輛機車、2輛汽車，其中1名騎士被撞的雙腳朝天，最終摔飛馬路上，畫面駭人。驚悚影片在網上流傳，只見運將完全沒減速，「仿佛蓄意殺人」，幸好傷者沒有生命危險。

新店警方16日早上近7點獲報，新店區新烏路2K處發生嚴重車禍趕抵，現場2輛機車卡在大貨車底下、近幾全毀，一輛計程車追撞臨停路邊的大貨車，而車道上一輛廂型車也被波及，共5車車禍。

經行車記錄器畫面釐清，肇事者是計程車駕駛王姓男子（56歲），他坦言顧聊天，沒注意前方路況，未減速直接撞擊前面停等的車輛，其中林姓男騎士（26歲）被撞上計程車引擎蓋、雙腳朝天，全身擦挫傷，另名鄭姓女騎士（45歲）也有輕微擦挫傷；後續賠償責任待運將依序找車主溝通。

新北市新店區新烏路日前發生驚悚車禍，一輛計程車載客下山沒注意前方路況，直直追撞2機車、2汽車，事發行車記錄器畫面在網上瘋傳，十分駭人。記者翁至成／翻攝
新北市新店區新烏路日前發生驚悚車禍，一輛計程車載客下山沒注意前方路況，直直追撞2機車、2汽車，事發行車記錄器畫面在網上瘋傳，十分駭人。記者翁至成／翻攝
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計程車 車禍

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