駭人畫面！計程車載客下山仿佛「蓄意殺人」 騎士被撞雙腳朝天

新北市新店區日前發生超誇張車禍，一輛計程車駕駛載客下山，行經新烏路完全沒注意車前狀況，直直撞上前方停等的2輛機車、2輛汽車，其中1名騎士被撞的雙腳朝天，最終摔飛馬路上，畫面駭人。驚悚影片在網上流傳，只見運將完全沒減速，「仿佛蓄意殺人」，幸好傷者沒有生命危險。

新店警方16日早上近7點獲報，新店區新烏路2K處發生嚴重車禍趕抵，現場2輛機車卡在大貨車底下、近幾全毀，一輛計程車追撞臨停路邊的大貨車，而車道上一輛廂型車也被波及，共5車車禍。