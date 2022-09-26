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從沒遇過！百萬進口車停沙灘3個月 花蓮人諷「最有價值海廢」

中央社／ 花蓮縣26日電

繼沙發、浴缸、馬桶、電腦螢幕等，花蓮民眾在崇德沙灘發現「最有價值」海廢，是一輛價值百萬休旅車，附近定置漁場業者說，車子從6月就停放至今，只能說有錢就是任性。

賴姓民眾告訴中央社記者，昨天到崇德海邊參加淨灘活動，看見一輛至少價值新台幣百萬元的休旅車停放在沙灘上，經過詢問該車已停放超過3個月而未處理，從外觀看大概就排氣管嚴重鏽蝕，其他部分看起來狀況還不錯。

這輛未掛牌照的進口車，新城警分局已請鄉公所處理。

秀林鄉公所清潔隊長張維明表示，從來沒遇過這種情況，會儘快派員到現場了解，先釐清車輛所在沙灘的管理機關；對於未掛牌車輛，會同警察機關張貼限期移除的告示。如果無人認領，到時還要協請四輪傳動吊車協助移除。

花蓮民眾在崇德沙灘發現「最有價值」海廢，是一輛價值新台幣百萬元的休旅車，附近定置漁場業者說，車子從6月停放至今，只能說有錢就是任性。（民眾提供）中央社
花蓮民眾在崇德沙灘發現「最有價值」海廢，是一輛價值新台幣百萬元的休旅車，附近定置漁場業者說，車子從6月停放至今，只能說有錢就是任性。（民眾提供）中央社

沙灘 休旅車

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