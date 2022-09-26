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影／高雄聯結車撞過彎拖板車畫面曝光 車頭扁了釀1傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛聯結車今天下午行經南華一路，欲左轉和成路，撞上直行的拖板車，巨大撞擊力，造成聯結車車頭嚴重扭曲變形，幸吳姓駕駛僅右手受傷，無大礙；拖板車梁姓司機則毫髮未傷，詳細車禍肇責由警方調查中。

鳳山警分局警方今天下午2時許接獲報案，指南華一路和和成路路口有交通事故，警方和救護員到場發現，吳姓男子（56歲）聯結車車頭嚴重凹陷，幸僅右手臂擦挫傷，經送醫治療無大礙；另拖板車的梁姓駕駛（67歲）則未受傷。

警方調查，當時梁男駕駛拖板車於南華一路由東往西行駛，欲左轉進入和成路，車身還有一半未駛過路口時，剛好吳姓男子駕駛聯結車沿南華一路西向東直行，當場車頭撞及梁男拖板車右後方，導致聯結車車頭凹扁，吳男手受傷。

警方事後對梁、吳2人施以酒測，2人均未喝酒；詳細車肇由警方釐清中。

高市一輛聯結車今天下午在南華一路和和成路口，衝撞拖板車，聯結車車頭嚴重凹陷，司機受傷，警方到場交管。記者石秀華／翻攝
高市一輛聯結車今天下午在南華一路和和成路口，衝撞拖板車，聯結車車頭嚴重凹陷，司機受傷，警方到場交管。記者石秀華／翻攝
高市一輛聯結車衝撞拖板車後方，聯結車車頭扭曲變形，司機受傷送醫。圖／取自南部記者爆料網
高市一輛聯結車衝撞拖板車後方，聯結車車頭扭曲變形，司機受傷送醫。圖／取自南部記者爆料網
高市一輛聯結車今天下午在南華一路和和成路口，衝撞拖板車後方，聯結車車頭嚴重凹陷，拖板車僅稍微毀損。圖／取自南部記者爆料網
高市一輛聯結車今天下午在南華一路和和成路口，衝撞拖板車後方，聯結車車頭嚴重凹陷，拖板車僅稍微毀損。圖／取自南部記者爆料網
高雄鳳山88交流道下方今天下午發生一起車禍，聯結車車頭毀損。圖／取自社會事新聞影音
高雄鳳山88交流道下方今天下午發生一起車禍，聯結車車頭毀損。圖／取自社會事新聞影音

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