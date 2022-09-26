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學妹出事！能仁家商4學長找學弟理論 遭辣椒水攻擊送醫

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區能仁家商一名男同學跟女同學有糾紛，雙方在網路上互嗆，4名學長知悉學妹被找麻煩，今天下午一同至班上找學弟理論；學弟有備而來，見對方人多勢眾，掏出辣椒水一陣狂噴，其中3名學長遭波及，苦不堪言送醫救治，學校教官獲悉通報警方到場，將依社維法裁罰。

新店警方今天下午3點40分獲報，能仁家商校內有學生糾紛，趕抵發現一名未成年男同學跟4名學長有衝突，持辣椒水防身，致3名學長臉部、口部被攻擊，送新店耕莘醫院救治，沒有生命危險。

警方跟學校教官初步釐清案情，知悉該4名學長不滿學妹被學弟欺負，才至學弟教室理論；事後聯絡學生家長，並告知相關權利。警方指出，尚未有人提告傷害，將依違反社維法第63條第1項第4款，對噴灑辣椒水的男學生裁罰。

社維法第63條第1項第4款規定指出，「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，處以3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。圖／聯合報系資料照片
社維法第63條第1項第4款規定指出，「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，處以3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。圖／聯合報系資料照片

能仁家商 辣椒水

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