學妹出事！能仁家商4學長找學弟理論 遭辣椒水攻擊送醫

新北市新店區能仁家商一名男同學跟女同學有糾紛，雙方在網路上互嗆，4名學長知悉學妹被找麻煩，今天下午一同至班上找學弟理論；學弟有備而來，見對方人多勢眾，掏出辣椒水一陣狂噴，其中3名學長遭波及，苦不堪言送醫救治，學校教官獲悉通報警方到場，將依社維法裁罰。

新店警方今天下午3點40分獲報，能仁家商校內有學生糾紛，趕抵發現一名未成年男同學跟4名學長有衝突，持辣椒水防身，致3名學長臉部、口部被攻擊，送新店耕莘醫院救治，沒有生命危險。