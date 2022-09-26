快訊

疑學生逃竄畫面曝！俄驚傳校園槍擊案釀6死20傷 現場尋獲槍手遺體

副駕發現髮夾！曾抓包黃育仁偷載妹 劉雨柔婚變有跡可循

詐騙多 北市警8個月攔阻金額近5億

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

為防堵詐騙，台北市政府跨局處成立「打詐台北隊」，積極研議與各界第三方業者合作，展開「源頭防治、有效打擊」；據台北市市警局統計，今年從1月到8月為止，已攔阻詐騙749件，攔阻金額達4億8918萬元。

台北市警局指出，今年1到8月透過金融機構關懷提問，總共攔阻詐騙749件，成功攔阻4億8918萬元，顯見在防制詐騙中金融機構提、匯款再阻詐關鍵時刻扮演角色至關重要。

市警局長楊源明3天前特別邀請北市各金融機構舉辦協助攔阻詐騙座談會，會中分析近期高發詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候，提供給各金融機構，並請多家銀行分享阻止成功經驗，以提升行員關懷提問能力。

「打詐台北隊」增加與非公務機關之合作，現階段與台北富邦銀行、國泰世華銀行共同推播防詐素材外，另盤點本市38間金融機構，以運用其網路媒體等行銷管道加強推播反詐素材，提升民眾識詐能力，達全民識詐目標。

市警局說，貫徹「預防為先」的治安政策，將透過各種管道採取分層分眾分區策略進行反詐騙宣導，提升高風險易受騙民眾防詐免疫力，並持續與各金融機構聯繫，落實關懷提問工作，以達全民防詐之最佳效能；另期許民眾務必提升自我防詐警覺，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障，共同發揮警民合作，以減少詐騙。

北市警局邀來多家金融機構舉辦座談會。記者邱奕能／翻攝
北市警局邀來多家金融機構舉辦座談會。記者邱奕能／翻攝
北市警局邀來多家金融機構舉辦座談會。記者邱奕能／翻攝
北市警局邀來多家金融機構舉辦座談會。記者邱奕能／翻攝

詐騙 北市 台北隊

延伸閱讀

住這超方便 三重站出站就到家 速抵北市核心、出國1線直達

北投狗活動區草皮光禿挨批 北市動保處擬封閉長草

費時15年修復總督府山林課宿舍群 林務局獲北市文資獎

南投縣府成立打詐南投隊 加強宣傳防詐與肅清集團

相關新聞

兩兄弟海泳疑體力不支 距岸400公尺失蹤搜救中

新北市消防局今天下午接獲報案，萬里區白宮行館前方沙灘，有2名男子在離岸邊4、500公尺海面，疑體力不支無法游回岸上。消防...

嘉義翻車波及超商店門玻璃全碎 「比讚競選看板」引熱議

嘉義縣番路鄉台3線與159甲路口轉角，今天下午1點多發生2輛車相撞，其1輛翻車波及到轉角便利超商，造成店家無妄之災，店門...

老翁採收竹筍失蹤3天 警消動用空拍機搜尋找到了

台南市東山區75歲老翁本月24日在東山區急水溪畔所有的竹筍園採竹筍時迷路失聯，因身體狀況不佳及竹筍園地點偏僻，家人心急如...

高雄聯結車猛撞拖板車 車頭扭曲扁了司機受傷

高雄市鳳山88交流道下方，今天下午發生一起車禍，一輛聯結車在南華一路和鳳頂路口撞上一輛拖板車，因巨大撞擊力，造成聯結車車...

影／玩夾娃娃機錯拿贈品 父女遭索賠30萬元拒付挨告

南投一對徐姓父女疑搞錯夾娃娃機店活動規定，以為達標能任選贈品，未告知機台業者就拿走價值1500元獎品，業者報警並以現場告...

花蓮驚傳國中男學生墜樓 命危仍在搶救中

花蓮驚傳學生墜樓，今天中午一名14歲男國中生疑似前往頂樓，不知何故從約高樓層掉下來，嚇壞現場師生。救護人員趕至現場，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。