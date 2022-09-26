詐騙多 北市警8個月攔阻金額近5億
為防堵詐騙，台北市政府跨局處成立「打詐台北隊」，積極研議與各界第三方業者合作，展開「源頭防治、有效打擊」；據台北市市警局統計，今年從1月到8月為止，已攔阻詐騙749件，攔阻金額達4億8918萬元。
台北市警局指出，今年1到8月透過金融機構關懷提問，總共攔阻詐騙749件，成功攔阻4億8918萬元，顯見在防制詐騙中金融機構提、匯款再阻詐關鍵時刻扮演角色至關重要。
市警局長楊源明3天前特別邀請北市各金融機構舉辦協助攔阻詐騙座談會，會中分析近期高發詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候，提供給各金融機構，並請多家銀行分享阻止成功經驗，以提升行員關懷提問能力。
「打詐台北隊」增加與非公務機關之合作，現階段與台北富邦銀行、國泰世華銀行共同推播防詐素材外，另盤點本市38間金融機構，以運用其網路媒體等行銷管道加強推播反詐素材，提升民眾識詐能力，達全民識詐目標。
市警局說，貫徹「預防為先」的治安政策，將透過各種管道採取分層分眾分區策略進行反詐騙宣導，提升高風險易受騙民眾防詐免疫力，並持續與各金融機構聯繫，落實關懷提問工作，以達全民防詐之最佳效能；另期許民眾務必提升自我防詐警覺，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障，共同發揮警民合作，以減少詐騙。
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