嘉義翻車波及超商店門玻璃全碎 「比讚競選看板」引熱議

嘉義縣番路鄉台3線與159甲路口轉角，今天下午1點多發生2輛車相撞，其1輛翻車波及到轉角便利超商，造成店家無妄之災，店門口處玻璃大門全毀；所幸2輛車的男駕駛均輕傷，送嘉義聖馬醫院治療，詳細事故原因待釐清。

嘉義縣消防局今天下午1點32分，接獲番路鄉台3線路口，緊急救護車禍案，派出中埔及番路91前往現場救護，經今消防人員初步傷口包紮後，20歲男性駕駛由番路分隊送醫，60歲男駕駛由中埔分隊送醫，2人皆可自行上救護車，送嘉義聖馬爾定醫院治療。